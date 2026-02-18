Carrefour, unul dintre liderii comerțului european, și-a publicat rezultatele anuale înainte de prezentarea celui de-al treilea plan strategic al CEO-ului Alexandre Bompard, programată pe 18 februarie.

Raportul arată că integrarea achizițiilor Cora și Match influențează negativ rentabilitatea în Franța, în timp ce alte piețe europene și americane aduc creștere.

Răspunsul pieței la achiziția celor 60 de hipermarketuri Cora și 115 supermarketuri Match, finalizată în 2024, este încă moderat. Fără aceste achiziții, rezultatul operațional curent (ROC) al Carrefour ar fi în creștere cu 2,2%, ajungând la 2,158 miliarde de euro, pentru un venit total de 91,4 miliarde de euro (+2,8%). Cu Cora și Match, ROC scade însă cu 5,4%.

În Franța, excluzând Cora-Match, ROC depășește 1 miliard de euro (+11,3%). Cu noile achiziții, acesta scade la 983 milioane de euro. Carrefour estimează costul integrării la 120 milioane de euro, cu obiective de sinergie de 130 milioane până în 2027, ceea ce sugerează că efectele complete se vor vedea abia în următorii ani.

Formatul hipermerket continuă să fie provocator: vânzările în hipermarketuri au scăzut cu 1,1% în termeni comparabili, afectând creșterea totală din Franța (+0,4%). Supermarketurile au o evoluție ușor pozitivă (+0,2%), în timp ce segmentul proximitate crește cu 4,4%, susținut de 456 de noi deschideri în 2025. E-commerce-ul se remarcă, cu o creștere de 21% în volum de vânzări, devenind un pilon important pentru strategia digitală a Carrefour.

În restul Europei, Spania se evidențiază ca motor de creștere, cu un venit de 11,9 miliarde de euro și o creștere a ROC de 13,5% (463 milioane de euro), contribuind la un rezultat european total de 481 milioane (+3,7%). Belgia rămâne stabilă (+0,8%), iar alte piețe europene continuă să întâmpine dificultăți în menținerea rentabilității.

În America de Sud, activitatea din Brazilia este afectată de efectul valutar și ratele de dobândă ridicate, ROC scăzând de la 764 la 709 milioane de euro. În schimb, Argentina înregistrează o creștere spectaculoasă de 33,6% a cifrei de afaceri, datorită contextului inflaționist care susține vânzările.

Carrefour se concentrează pe trei zone cheie



După cesiunile Italiei și României, Carrefour se va concentra pe Franța, Spania și Brazilia. Planul strategic din 18 februarie ar trebui să clarifice direcțiile pentru optimizarea hipermarketurilor, dezvoltarea comerțului de proximitate și consolidarea e-commerce-ului, cu scopul de a crește profitabilitatea și competitivitatea pe termen lung.