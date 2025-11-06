Retailerul anunță contribuții record la bugetul de stat și respinge informațiile privind o posibilă tranzacție.

Carrefour România a transmis joi o poziție oficială ca reacție la articolele apărute în presă referitoare la o eventuală tranzacție privind operațiunile sale locale. Compania precizează că „strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public” și că „articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei”.

Potrivit comunicatului, Carrefour deține în prezent 458 de magazine în România și a accelerat extinderea în 2025, prin deschiderea a 34 de unități noi, de diverse formate, dar și prin dezvoltarea canalelor digitale de vânzare. Retailerul își consolidează poziția de lider pe segmentul de e-groceries și afirmă că va continua strategia de expansiune și în 2026.

„Suntem de 24 de ani în România și în tot acest timp, compania Carrefour a construit mai mult decât o rețea de peste 450 de magazine; am creat și continuăm să investim într-un ecosistem bazat pe încredere, care deservește lunar peste 17 de milioane de vizite și investește constant în producătorii locali, în agricultura bio, în programe comerciale accesibile pentru clienți, în tehnologie și inovație”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

Acesta a adăugat că „strategia de expansiune va fi continuată și mai accelerat: în 2026, vizăm inaugurarea unui număr mai mare de magazine decât în acest an”.

Carrefour România precizează că are o rețea de peste 1.500 de parteneri locali și că 93% dintre furnizorii săi sunt companii românești. În categoria produselor proaspete, ponderea urcă la 98%.

Prin programul „Grădina Noastră”, retailerul susține 14 cooperative exclusive care reunesc peste 370 de producători, alături de alte 18 cooperative partenere, ceea ce înseamnă un total de 32 de cooperative active la nivel național.

Compania menționează și măsuri destinate clienților, precum programul de reduceri pe termen lung ce include până la 2.000 de articole la preț redus și o inițiativă prin care consumatorii pot primi înapoi de două sau chiar de trei ori valoarea TVA-ului pentru produsele ale căror prețuri au crescut în urma modificărilor fiscale.