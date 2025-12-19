Carburanții sunt din nou în centrul atenției după ce Asociația Energia Inteligentă a atras atenția asupra efectelor noilor majorări de taxe care vor intra în vigoare de la începutul anului 2026. Organizația explică faptul că scumpirile nu sunt determinate de fluctuații ale pieței internaționale, ci de decizii fiscale interne, care vor fi resimțite uniform la nivelul întregii țări.

Potrivit asociației, creșterea simultană a accizelor și a TVA-ului generează un efect cumulativ asupra prețului final plătit la pompă. Reprezentanții subliniază că aceste ajustări se traduc în costuri suplimentare constante pentru fiecare alimentare, cu impact direct asupra bugetelor personale ale șoferilor.

„Efectul cumulat se traduce prin zeci de lei în plus la fiecare plin și câteva sute de lei pe an pentru fiecare automobilist”, precizează Asociația Energia Inteligentă.

Pentru a înțelege amploarea modificărilor, organizația face trimitere la evoluția taxelor din ultimii ani. În 2024, acciza aplicată benzinei era de 2,38 lei pe litru, iar cea pentru motorină de 2,32 lei pe litru, niveluri la care se adăuga un TVA de 19%.

Începând din vara anului 2025, structura de taxare a carburanților a fost deja modificată, iar aceste schimbări reprezintă baza pentru noile majorări anunțate pentru 2026. Asociația Energia Inteligentă arată că acciza la benzină a crescut la 2,78 lei pe litru, în timp ce acciza la motorină a ajuns la 2,55 lei pe litru.

În paralel, TVA-ul aplicat carburanților a fost majorat la 21%, un nivel care se menține și pentru anul viitor. Această combinație de taxe mai mari a condus deja la prețuri mai ridicate la pompă, iar tendința va continua odată cu noile valori ale accizelor.

„Pentru 2026, accizele vor continua să crească, la 3,06 lei/l pentru benzină și 2,80 lei/l pentru motorină, în timp ce TVA-ul rămâne la 21%”, precizează asociația.

Aceste cifre indică o creștere constantă a poverii fiscale aplicate carburanților, care se reflectă integral în prețul final, indiferent de tipul de combustibil utilizat.

Majorările fiscale adoptate de Guvernul Bolojan au un efect imediat asupra prețurilor practicate în stațiile de alimentare, iar Asociația Energia Inteligentă a realizat estimări privind scumpirile care vor fi resimțite de șoferi. Analiza arată că diferențele de taxare duc la creșteri procentuale relevante, chiar dacă valorile absolute par reduse la prima vedere.

În cazul benzinei, majorarea accizei, împreună cu TVA-ul aferent, determină o scumpire totală estimată la aproximativ 0,28 lei pe litru. Raportată la un preț de referință de 7,36 lei pe litru, această creștere înseamnă un avans de circa 3,8%.

Pentru motorină, efectul cumulat al noilor taxe este estimat la aproximativ 0,25 lei pe litru, ceea ce corespunde unei majorări de aproximativ 3,3%, calculată la un preț de referință de 7,56 lei pe litru.

Estimările pentru începutul anului 2026 indică o apropiere semnificativă de nivelul de 8 lei pe litru pentru ambele tipuri de carburant. Dacă în prezent un litru de benzină se vinde la aproximativ 7,61 lei, iar motorina la 7,73 lei, noile accize ar putea împinge prețurile către valori mai ridicate.

Concret, după aplicarea noilor taxe, prețurile estimate sunt de 7,68 lei pe litru pentru benzină și 7,81 lei pe litru pentru motorină. Asociația Energia Inteligentă avertizează că această evoluție poate marca o schimbare de durată pe piață.

„Pragul psihologic de 8 lei pe litru probabil va fi depășit și prețul nu va mai reveni sub 8 lei/l după anul 2026”, mai spune asociația.

Efectele scumpirilor devin mai clare atunci când sunt raportate la costul unei alimentări complete. Pentru un plin de 50 de litri de benzină, creșterea de preț este estimată la aproximativ 14 lei, iar pentru 60 de litri, diferența ajunge la 15 lei. În cazul motorinei, un plin de 50 de litri va costa cu aproximativ 12,5 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea este tot de circa 15 lei.

Pe termen anual, aceste sume se acumulează. La un rulaj mediu de 1.000 de kilometri pe lună și un consum de 7 litri la 100 de kilometri, un șofer va plăti în 2026 aproximativ 235,20 lei în plus pentru benzină și 210 lei în plus pentru motorină. Pentru un parcurs de aproximativ 15.000 de kilometri pe an, costurile suplimentare cresc la 294 de lei pentru benzină și 262,50 lei pentru motorină.