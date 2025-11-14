Daniel Băluță a declarat la Digi24 că dezvoltarea Bucureștiului este blocată în forma actuală. „În acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai e loc”, a spus acesta, adăugând că „din punctul meu de vedere, acest oraș trebuie să se extindă”.

El consideră că doar o zonă metropolitană integrată poate oferi orașului șansa unei evoluții coerente.

„Avem nevoie de o zonă metropolitană, ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București.”

Primarul Sectorului 4 afirmă că administrația sa se confruntă cu presiuni și acțiuni în instanță venite din partea unor dezvoltatori care contestă proiectele publice.

„Apropo de mafia imobiliară, și noi la Sectorul 4 avem aceeași problemă”, a spus Băluță, referindu-se la parcul Tudor Arghezi, la extinderile de infrastructură școlară și la alte lucrări atacate în instanță.

El susține că unii investitori au cerut despăgubiri uriașe doar pentru a bloca proiectele: „E vorba de zeci de milioane de euro pe care dânșii, tocmai ca să ne intimideze, ni-i cer ca despăgubiri.”

Băluță subliniază că, înainte de extindere, Capitala are nevoie de intervenții urgente pentru siguranța cetățenilor.

„Clădirile aflate în risc seismic, neapărat, mai ales cele private, trebuie tratate prioritar”, spune acesta.

El afirmă și că imobilele istorice trebuie autorizate rapid pentru restaurare, cu păstrarea strictă a volumetriei originale.

„Atâta timp cât sunt menținute condițiile inițiale, acestea reprezintă tipuri de imobile pe care în regim de urgență ar fi util să le autorizăm.”

Pentru Băluță, investițiile deja realizate arată că Bucureștiul funcționează ca un centru metropolitan.

,,Realitatea este că orașul trebuie să se extindă”, a spus el, amintind proiectele de metrou spre Otopeni, stația Tudor Arghezi și continuarea liniei către comuna Berceni, precum și magistrala M4. „Acest oraș nu mai încape în această graniță. Pentru asta avem nevoie să-l lărgim”, a subliniat candidatul PSD.

Potrivit lui Băluță, discuțiile privind reîmpărțirea administrativ-teritorială ar urma să fie reluate de coaliția de guvernare.

„În curând coaliția de guvernare se va ocupa de reîmpărțirea administrativ-teritorială a României”, a spus acesta.

El arată că București–Ilfov funcționează deja ca un organism unic, economic și social, iar legislația trebuie să țină cont de această realitate.

Băluță insistă că finalizarea noului Plan Urbanistic General este esențială pentru dezvoltarea orașului.

„Obligatoriu trebuie PUG-ul făcut în regim de urgență”, afirmă candidatul.

El respinge posibilitatea folosirii PUZ-urilor vechi: „Nu mă interesează să folosesc acest PUZ”, explicând că rezultatul referendumului din Sectorul 4 îl obligă să țină cont de decizia locuitorilor.

În final, Băluță afirmă că sistemul administrativ care emite autorizații de construire trebuie reorganizat: