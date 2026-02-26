Daniel Băluță a scris pe Facebook că situația infrastructurii rutiere s-a degradat accentuat în urma ultimelor episoade severe de vreme rea, iar Bucureștiul arată ca după război. Potrivit acestuia, orașul este plin de gropi, carosabilul este grav afectat, iar în numeroase zone există riscul ca șoferii să își avarieze autoturismele.

Primarul Sectorului 4 consideră că nu mai este vorba doar despre disconfort, ci despre siguranța oamenilor, motiv pentru care este necesară o intervenție urgentă, coordonată și fermă din partea tuturor autorităților. În acest sens, el propune depășirea barierelor administrative, pe care le consideră un obstacol în calea rezolvării rapide a problemelor, subliniind că interesul orașului trebuie să primeze.

Hotărârea de Consiliu General pe care intenționează să o înainteze ar urma să permită tuturor primarilor de sector să intervină concomitent pentru refacerea asfaltului, inclusiv pe arterele care nu se află în prezent în administrarea sectoarelor, ci a Primăriei Capitalei.

„Din păcate, Bucureștiul arată ca după război, ca urmare a ultimelor episoade severe de vreme rea. Este plin de gropi, carosabilul este grav afectat, iar în multe zone riști efectiv să îți rupi mașina. Prin urmare, este nevoie de intervenția urgentă, coordonată și fermă a noastră, a tuturor, întrucât deja nu mai vorbim doar despre disconfort, ci despre siguranța oamenilor. De aceea, voi propune adoptarea unei hotărâri de Consiliu General, care va permite tuturor colegilor primari de sector să intervină simultan și integrat pentru refacerea rapidă a covorului asfaltic, inclusiv pe străzile care se află acum în administrarea Primăriei Capitalei”, a scris Băluță pe Facebook.

Primarul Sectorului 4 afirmă că bucureștenii au nevoie de străzi sigure, nu de un oraș care pare abandonat, și că toți aleșii locali sunt responsabili în fața cetățenilor, indiferent de instituția din care fac parte. El subliniază că fiecare locuitor al Capitalei se așteaptă ca problemele să fie rezolvate, fără a conta cine anume intervine pentru remedierea lor.

În ceea ce privește Sectorul 4, Daniel Băluță precizează că programul de reparații pe străzile aflate în administrarea primăriei de sector va începe la începutul lunii martie, dacă condițiile meteo vor permite acest lucru. Până atunci, echipele din teren au identificat gropile și le-au prioritizat, astfel încât intervențiile să fie realizate cu prioritate în zonele unde urgența este mai mare.

„Oamenii au nevoie de străzi sigure, nu de un oraș care arată abandonat. Cu toții suntem responsabili în fața oamenilor, lucrăm pentru oameni și consider că barierele administrative trebuie depășite în interesul orașului, întrucât fiecare cetățean al Bucureștiului se așteaptă ca problemele să fie rezolvate, indiferent de persoana sau de instituția care face acest lucru. În Sectorul 4, așa cum am anunțat, pe străzile pe care le avem în administrare, programul de reparații va debuta la începutul lunii martie, dacă și vremea ne va permite acest lucru. Între timp, echipele noastre au fost în teren, au identificat gropile și le-au prioritizat, pentru a interveni acolo unde urgența este mai mare”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.