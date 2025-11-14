Liderul PNL, Ilie Bolojan, a recunoscut joi seară că există riscul ca cei trei candidați susținuți de PNL, PSD și USR pentru Primăria București să fie înfrânți în alegerile locale parțiale din 7 decembrie.

Răspunzând la Euronews România unei întrebări privind riscul unui eșec pentru candidații coaliției, Bolojan a afirmat că acest risc este real, subliniind că a existat un moment în care decizia politică se rezuma la două variante: fie partidele încălcau spiritul legii refuzând organizarea alegerilor, ceea ce ar fi prelungit provizoratul în Capitală, fie fiecare formațiune își lansa propriul candidat.

El a precizat că PSD nu a dorit organizarea scrutinului în absența unui candidat comun, idee care, potrivit lui, nu putea funcționa din cauza diferențelor majore de electorat și a incompatibilităților dintre opțiunile politice.

În aceste condiții, liderul liberal a transmis că cele trei formațiuni politice merg separat în alegeri, dar a adăugat că are încredere în capacitatea bucureștenilor de a analiza rațional opțiunile de pe buletinul de vot.

„Da, riscul ca cei trei candidaţi propuşi de partidele din coaliţie să piardă există în această situaţie, dar am fost pus în faţa două ipostaze. Să încălcăm legea de organizare a alegerilor în spiritul ei, adică să nu facem alegeri, ceea ce n-ar fi fost nici bine pentru Bucureşti, pentru că altfel am fi stat într-un provizorat. Asta pe de-o parte, pentru că unul dintre partide, mai exact PSD, ca să discutăm foarte deschis, nu a fost de acord să se organizeze alegeri decât în condiţiile în care, sau există un candidat comun al coaliţiei, ceea ce ştiam că nu se poate din motive obiective, electorate diferite, candidaţi imposibil de susţinut, sau a doua variantă, fiecare partid se meargă cu candidatul lui”, a precizat Ilie Bolojan la Euronews România.

Ilie Bolojan a remarcat că, în numeroase situații, cetățenii s-au dovedit „mai inteligenți decât oamenii politici” și crede că vor acorda un vot util pentru viitorul Capitalei.

„Eu am încredere întotdeauna şi de multe ori s-a văzut asta, uneori cetăţenii noştri, cetăţeni românii, cetăţenii Bucureştiului sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral. Am încredere că vor gândi care este votul util pentru Bucureşti”, a afirmat premierul Bolojan.

El a explicat, de asemenea, că, pe durata campaniei, se va concentra pe activitatea sa guvernamentală, dar va încerca să fie prezent ori de câte ori va putea alături de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

În competiția pentru Primăria București, PNL îl susține pe Ciprian Ciucu, PSD îl propune pe Daniel Băluță, iar USR pe Cătălin Drulă.