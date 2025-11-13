Premierul Ilie Bolojan a spus că reforma administrației publice este foarte importantă, atât la nivel central, cât și local. El a explicat că România trebuie să continue să reducă cheltuielile pentru a micșora deficitul bugetar, conform planurilor până în 2030. Bolojan a arătat că administrația este un domeniu cheie, pentru că scăderea cheltuielilor cu dobânzile și evitarea risipirii banilor publici depind de reducerea deficitului.

Premierul a precizat că pentru anul viitor ținta este să scadă treptat deficitul, România dorind să ajungă la 3% până în 2030. În prezent, obiectivul este să ajungă la un deficit de 6–6,5%, ceea ce înseamnă că trebuie să continue reducerea cheltuielilor. El a subliniat că administrația publică, centrală și locală, joacă un rol important în acest proces.

Bolojan a explicat că în administrația centrală s-a decis ca, de la începutul anului viitor, fondul de salarii să fie redus cu aproximativ 10%. În administrația locală, discuțiile se concentrează pe cum să fie făcută reducerea – fie prin reducerea personalului, fie prin scăderea salariilor, fără concedieri.

El a spus că nu mai pot fi transferați atât de mulți bani de la bugetul de stat, pentru că resursele sunt limitate. Premierul a dat exemplul a două primării cu același număr de locuitori: una cu mulți angajați și salarii mari, dar care funcționează prost, și alta cu mai puțini angajați și salarii medii, care se descurcă. El a explicat că nu ar fi o problemă dacă primăria și-ar plăti singură angajații, dar cum 70% dintre comune își plătesc salariile din bani de la guvern, situația nu este normală. Acești bani, a spus Bolojan, nu mai ajung la infrastructură.

„Pe componenta de administrație, e din nou un domeniu foarte important, pentru că, pentru a ne reduce cheltuielile cu dobânzile și a nu risipi banii publici, trebuie să scădem deficitul. Dacă în administrația centrală s-a căzut de acord ca de la începutul anului viitor să se reducă fondul de salarii cu aproximativ 10%, în administrația locală discuțiile au vizat modul în care se va face această reducere – fie prin diminuarea personalului, fie prin scăderea cheltuielilor cu salariile, fără concedieri. Realitatea este următoarea: nu mai putem transfera de la bugetul de stat atâția bani, pentru că nu mai avem de unde. Este un lucru cât se poate de clar. Este anormal să ai două primării cu același număr de locuitori, una cu foarte mulți angajați și salarii la nivel maxim, care funcționează prost, și alta cu un număr mai mic de angajați și salarii medii, care se descurcă. Nu ar fi o problemă dacă acea comună și-ar plăti singură angajații, dar, atâta timp cât 70% dintre comune își plătesc salariile doar cu bani de la guvern, nu este normal să acceptăm acest lucru. Acei bani nu se mai văd în infrastructură”, a precizat premierul României într-un interviu pentru Euronews România.

Bolojan a spus că, în privința schimbărilor frecvente de guvern, este nevoie de stabilitate și de suficient sprijin politic pentru a putea duce la capăt reformele. El a explicat că reorganizarea instituțiilor nu afectează toată lumea în mod negativ, pentru că există și persoane care profită de pe urma unui sistem care nu funcționează. Premierul a arătat că, într-o funcție publică, este important să faci tot ce poți în fiecare zi și să încerci să schimbi ceva constant.

Bolojan a menționat că Guvernul a decis ca toate contractele în derulare ale autorităților locale, finanțate din fonduri europene, să fie acoperite de la bugetul de stat. El a spus că este vorba despre peste 4 miliarde de lei, care vor permite finalizarea lucrărilor la aproximativ 1.300 de școli și aproape 2.000 de blocuri până în toamna anului viitor. Premierul a subliniat că acest lucru reprezintă rezultate concrete.

El a adăugat că problemele complexe cer mai multă stabilitate și oameni care vor să facă treabă. Totodată, Bolojan a spus că s-a convenit ca, atât în administrația centrală, cât și în cea locală, să existe un an în care autoritățile pot reduce personalul mai flexibil. Din 1 ianuarie 2027 vor fi disponibile toate datele exacte, iar atunci vor fi luate măsuri importante. Primarii vor trebui să se descurce singuri și să nu mai depindă de bani de la guvern, pentru că obișnuințele proaste duc la probleme.