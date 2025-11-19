Povestea a început în luna august. Nepotul femeii a povestit că aceasta a fost sunată de o societate numită Centru Elixir. Invitația era pentru o prezentare de dispozitive medicale și pentru câteva proceduri gratuite de drenaj limfatic.

Femeia avea probleme medicale și a considerat că aceste proceduri îi prind bine, așa că a mers la întâlnire într-o clădire de birouri din zona Pieței Romane din București. Nepotul susține că cei care au contactat-o păreau să cunoască detalii despre starea ei de sănătate.

„A fost contactată de o pretinsă clinică medicală, Centru Elixir, care a invitat-o la prezentarea unor produse așa-zis medicale. O prezentare în cadrul căreia, spuneau ei, va primi și niște proceduri gratuite de drenaj limfatic. Ea are niște probleme medicale care necesită procedurile astea în mod constant. Deci ei știau când au sunat-o și probabil că aveau informații despre starea ei medicală. De unde au obținut datele. Și atunci au sunat-o țintit, știind că va răspunde probabil pozitiv la invitația asta. Ea a acceptat invitația, a mers undeva la Piața Romană (n.r. zonă din București) într-o clădire de birouri”.

La prezentare a existat și o tombolă. Femeia a fost anunțată că a câștigat, iar apoi a fost invitată într-un birou separat. Acolo, un reprezentant ar fi început să o preseze să cumpere produsele

„După tombolă, a fost invitată într-un birou alăturat, unde un domn a început să facă presiuni asupra ei să cumpere produsele care fusese reprezentate: o saltea, un purificator de apă și un generator de ozon. Ea a explicat că nu o interesează produsele acelea, că a mers strict pentru procedurile medicale. A zis << Da, da, da, veți beneficia și de acela, dar haideți totuși să vedem>>. Că e „o oportunitate”, că „aveți o reducere”. Probabil cunoașteți metodele acestea foarte persuasive. Le-a zis că nu”.

Nepotul povestește că vânzătorii au insistat mult timp. Femeii i s-a propus un credit, dar a refuzat. Ulterior, un al doilea bărbat, prezentat ca superior, a intrat în discuție. Aceștia i-au spus că pot face o simplă simulare, chiar dacă ea nu intenționează să cumpere nimic. Ca să o treacă în baza lor de date, i-au cerut buletinul.

„Au insistat, au zis <<haideți măcar să vă arătăm, chiar dacă nu aveți bani, putem să facem o simulare. Dați-ne buletinul, doar așa, ca să vă trecem în baza noastră de dată și să facem o simulare>>. Insistând, tot făcând presiune asupra ei, le-a dat buletinul. I-au cerut și o adresă de mail. Ea le-a spus: <<Nu știu care e adresa mea de mail, am o adresă de mail pe telefon, dar nu știu să folosesc>>. Și a răspuns: <<Păi dați-mi mie telefonul, că vă caut eu>>. Unul dintre indivizi a dispărut cu telefonul și cu buletinul, s-a întors cu niște hârtii, cât o ținea celălalt de vorbă. I-a spus: <<trebuie doar să semnați aici, ca să vă înregistrăm noi în baza de date și să facem o simulare. Atât, dar nu presupune nimic din partea dumneavoastră>>. Ea a semnat, după ce am înțeles că toată chestia asta cu presiunea asta a durat vreo 20 de minute, jumătate de oră. A plecat acasă cu hârtiile și a descoperit că a încheiat un contact de vânzare-cumpărare pentru trei produse medicale pe care le prezentaseră ei acolo, în valoare de 3.000 de euro”.

A doua zi, femeia s-a întors la sediul firmei. A spus că nu dorește produsele și că a fost indusă în eroare. I s-a comunicat că trebuie să depună o cerere și că va fi contactată. Nu a fost sunată.

Când s-a întors în septembrie, i s-a spus că nu se mai poate anula nimic, deoarece produsele ar fi fost deja predate, lucru care nu se întâmplase.

„După două luni de zile a primit o înștiințare de la bancă că o înregistrează restantă la un credit efectuat cu două luni de zile în urmă. A descoperit că, pe numele ei, fusese încheiat un credit de nevoi personale în valoare de 3.000 de euro, sumă ce fusese virată acestei societăți. Acum, eu am înțeles că s-a întâmplat, am și făcut demersuri față de societatea aceasta. Ei cât au ieșit, după ce i-au luat cartea de identitate și telefonul, practic au făcut un credit de pe telefon. Nu știu cum e posibil, nu cunosc exact mecanismul prin care se poate realiza creditul ăsta fără identificarea persoanei în cauză. Presupunerea mea este că cei de la societatea asta au niște complici la bancă pentru că altfel…”

Femeia a reușit totuși să-și recupereze banii apelând la un avocat. Nepotul bănuiește însă că nu ar fi singura persoană înșelată în acest fel.

„Am solicitat societății să ne pună și nouă la dispoziție, înainte de a merge la notar, modelul acestei declarații, să vedem despre ce este vorba. Când a trimis modelul de declarație, a trimis o poză cu o declarație care deja fusese dată de altcineva, unde a încercat să anonimizeze datele persoanei respective ștergându-le cu pixul. Dar totuși se văd, se poate desluși numele persoanei și despre ce sumă este vorba”.

Suma din acea declarație ajungea la nu mai puțin de 10.000 de euro.

„Dar ce este relevant e că aici apare o altă societate, de unde am dedus că au un număr mai mare de societăți care fac același lucru, au aceeași schemă, aceasta de a vinde fel și fel de produse, care sunt plătite prin intermediul unor credite obținute online sau prin telefon”, crede nepotul.

Acesta a depus sesizări la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și Banca Națională a României.