Potrivit informațiilor transmise de Ilie Bolojan, în cadrul discuțiilor a fost abordat programul SAFE și modul în care acesta se derulează, România având o componentă importantă în acest program.

Până la finalul lunii mai trebuie prezentat un tablou clar privind modul în care se desfășoară achizițiile, astfel încât toate aspectele să fie închise. Componenta cea mai importantă vizează zona de nord-est și infrastructura mixtă, duală, civilă, astfel încât proiectele să poată fi implementate în condiții normale.

Ilie Bolojan a precizat că unele tronsoane sunt deja contractate. Pentru segmentele Pașcani – Suceava prin Siret și Pașcani – Ungheni prin Iași, lucrările ar urma să înceapă în toamnă. Termenul estimat pentru finalizarea celor două axe de dezvoltare este anul 2029, acestea urmând să asigure conectivitatea spre nord și conexiunea transfrontalieră cu Ucraina.

De asemenea, oficialul a subliniat necesitatea închiderii tuturor aspectelor administrative și financiare. În luna martie trebuie deblocată cererea de plată și îndeplinite jaloanele asumate, iar la finalul lunii august obiectivul este absorbția fondurilor disponibile.

Autostrada Moldovei A7, cunoscută și ca Autostrada Ploiești-Siret, este un proiect major de infrastructură rutieră, cu o lungime totală de peste 440 de kilometri. Aceasta va conecta Bucureștiul de regiunea Moldovei și va face parte din coridorul paneuropean IX, oferind o alternativă mai sigură la DN2.

Proiectul este în plină desfășurare, mai multe tronsoane dintre Ploiești și Pașcani aflându-se în construcție avansată, unele fiind deja finalizate sau parțial deschise circulației. Traseul Autostrăzii Moldovei este: Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Roman – Pașcani – Suceava – Siret, la granița cu Ucraina.