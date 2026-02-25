Șeful CNAIR a transmis că mobilizarea constructorului rămâne ridicată, în ciuda temperaturilor scăzute și a condițiilor meteo dificile:

„Chiar și în condiții de iarnă lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș (#A13). Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig și Arpașu de Jos a ajuns la un progres fizic de peste 21%.”

Potrivit acestuia, ritmul lucrărilor indică o evoluție stabilă a proiectului, fără sincope majore generate de vreme.

Cristian Pistol a precizat că, la acest moment, pe șantier sunt mobilizați aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de utilaje. Activitatea a fost concentrată în ultimele săptămâni pe lucrări structurale, esențiale pentru etapele următoare.

„În ciuda vremii nefavorabile, în acest moment pe șantier lucrează aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de utilaje.”

Directorul CNAIR a oferit detalii privind tipurile de lucrări executate recent:

„În ultimele săptămâni lucrările s-au concentrat pe turnarea fundațiilor structurilor de beton și au fost montate primele grinzi de beton pe poduri și pasaje.”

Aceste intervenții marchează trecerea într-o etapă vizibilă a construcției, în special în zonele unde infrastructura rutieră presupune viaducte, poduri și pasaje supraterane.

Lotul Avrig – Arpașu de Jos este executat de antreprenorul turc Makyol. Valoarea contractului se ridică la 1,54 miliarde de lei (fără TVA), suma fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

„Valoare contractului, pentru construirea lotului dintre Avrig și Arpașu de Jos, derulat cu antreprenorul turc Makyol, este de 1,54 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport 2021-2027.”

Conform termenelor asumate, lucrările trebuie finalizate în anul 2028.

Autostrada Sibiu – Făgăraș face parte din coridorul de conectivitate care va lega Transilvania de rețeaua de autostrăzi existente. Proiectul este considerat strategic atât pentru mobilitatea regională, cât și pentru transportul de marfă, având rolul de a reduce timpii de deplasare și de a crește siguranța rutieră.

Finalizarea A13 va contribui la:

-descongestionarea traficului pe DN1

-îmbunătățirea conexiunii Sibiu – Brașov

-stimularea investițiilor în zonele traversate

-creșterea atractivității economice a regiunii

Accelerarea proiectelor de autostrăzi rămâne un obiectiv major al autorităților, în contextul utilizării fondurilor europene disponibile în actualul exercițiu financiar. Infrastructura rutieră este văzută drept un factor-cheie pentru dezvoltarea economică, atragerea investițiilor și creșterea competitivității României.