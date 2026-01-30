Data tradițională a virării este 12 a fiecărei luni, iar în februarie 2026 aceasta va fi o zi de joi, astfel că nu se preconizează probleme legate de plata pensiilor. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a confirmat că transferul către instituțiile bancare partenere va fi realizat pe 12 februarie, iar, în majoritatea cazurilor, pensionarii vor avea sumele disponibile în conturi în aceeași zi.

Unele bănci pot procesa viramentele cu întârziere, astfel că pensiile pot fi disponibile și în zilele imediat următoare datei oficiale. Plata se face automat, fără necesitatea depunerii unor cereri suplimentare, deoarece informațiile sunt preluate direct din sistemele CNPP.

Există trei modalități prin care seniorii pot primi pensia: transfer bancar (plată pe card), mandat poștal și alte forme prevăzute de legislație. Plata prin mandat poștal este destinată pensionarilor fără cont bancar și se realizează prin Poșta Română; distribuirea banilor poate dura mai mult, iar pensionarii pot ridica sumele de la oficiile poștale.

CNPP recomandă verificarea soldurilor bancare începând cu 12 februarie și contactarea instituției financiare dacă banii nu apar în cont la timp. De asemenea, sunt disponibile servicii online și linii telefonice de suport pentru clarificări legate de plata pensiilor.

Pensionarii care primesc sumele prin mandat poștal sunt sfătuiți să se informeze din timp despre programul oficiilor poștale și să ridice banii cât mai curând posibil.

Românii obțin dreptul la pensie după minimum 15 ani de contribuții, fără a fi incluse perioadele necontributive asimilate, cum ar fi studiile universitare, stagiul militar, concediul medical, șomajul, deportarea, prizonieratul sau detenția politică.

Vârsta de pensionare urmează să fie egalizată treptat, până în anul 2035, la 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, numărul total de pensionari din România a înregistrat o ușoară creștere, conform celor mai recente date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

La nivel național erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, ceea ce reprezintă o creștere de 4.279 de persoane față de luna precedentă, evidențiind o evoluție lentă, dar constantă a acestui segment de populație. Această dinamică reflectă atât ieșirile la pensie, cât și modificările administrative operate în evidențele sistemului public.

Datele CNPP arată diferențe semnificative între tipurile de pensii, niveluri distincte ale pensiei medii și o pondere importantă a beneficiarilor proveniți din agricultură. Pensia medie la nivel național a fost de 2.778 de lei, valoare calculată pe baza tuturor categoriilor de beneficiari din sistemul public de pensii.

Nivelul pensiei medii rămâne un indicator relevant pentru înțelegerea puterii de cumpărare a pensionarilor, mai ales în contextul creșterii costului vieții și al ajustărilor bugetare din ultimii ani.