Președintele Comisiei parlamentare de control al SIE, Alexandru Muraru, a spus că nu poate oferi nicio confirmare sau infirmare despre informații legate de o eventuală apartenență a lui Călin Georgescu la SIE sau la fosta structură CIE. El a explicat că datele referitoare la activitatea serviciului sunt supuse unui regim strict de clasificare.

Deputatul a subliniat că orice informație transmisă comisiei are statutul stabilit de serviciu și că membrii au obligația legală de a respecta nivelul de secretizare prevăzut în legislație.

Alexandru Muraru a amintit că Administrația Prezidențială pregătește un raport legat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a spus că documentul va conține detalii relevante despre procesul electoral de anul trecut. Deputatul a transmis că românii ar trebui să urmărească acel raport, deoarece președintele Nicușor Dan a confirmat că acesta va fi publicat.

Declarațiile au venit după conferința de presă de la Palatul Cotroceni, unde președintele a fost întrebat dacă a primit informări despre posibile colaborări între Călin Georgescu și SIE sau cu fosta structură CIE din perioada comunistă.

Alexandru Muraru a spus că nu poate prezenta detalii despre eventualele informări, pentru că acestea intră în categoria informațiilor sensibile, protejate de legislația privind securitatea națională.

Președintele comisiei a menționat că orice sesizare relevantă este analizată în limitele legii și în acord cu prevederile privind protecția informațiilor clasificate. El a precizat că activitatea comisiei este reglementată de actele normative privind organizarea SIE și de cadrul general legat de protejarea informațiilor sensibile. Potrivit lui, toate verificările sunt realizate cu respectarea procedurilor, iar controlul parlamentar asupra SIE funcționează în parametrii prevăzuți.