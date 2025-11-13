Alexandru Muraru, despre o eventuală apartenență a lui Călin Georgescu la SIE sau la fosta structură CIE
Președintele Comisiei parlamentare de control al SIE, Alexandru Muraru, a spus că nu poate oferi nicio confirmare sau infirmare despre informații legate de o eventuală apartenență a lui Călin Georgescu la SIE sau la fosta structură CIE. El a explicat că datele referitoare la activitatea serviciului sunt supuse unui regim strict de clasificare.
Deputatul a subliniat că orice informație transmisă comisiei are statutul stabilit de serviciu și că membrii au obligația legală de a respecta nivelul de secretizare prevăzut în legislație.
Alexandru Muraru a amintit că Administrația Prezidențială pregătește un raport legat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a spus că documentul va conține detalii relevante despre procesul electoral de anul trecut. Deputatul a transmis că românii ar trebui să urmărească acel raport, deoarece președintele Nicușor Dan a confirmat că acesta va fi publicat.
Declarațiile au venit după conferința de presă de la Palatul Cotroceni, unde președintele a fost întrebat dacă a primit informări despre posibile colaborări între Călin Georgescu și SIE sau cu fosta structură CIE din perioada comunistă.
Informațiile intră în categoria informațiilor sensibile
Alexandru Muraru a spus că nu poate prezenta detalii despre eventualele informări, pentru că acestea intră în categoria informațiilor sensibile, protejate de legislația privind securitatea națională.
Președintele comisiei a menționat că orice sesizare relevantă este analizată în limitele legii și în acord cu prevederile privind protecția informațiilor clasificate. El a precizat că activitatea comisiei este reglementată de actele normative privind organizarea SIE și de cadrul general legat de protejarea informațiilor sensibile. Potrivit lui, toate verificările sunt realizate cu respectarea procedurilor, iar controlul parlamentar asupra SIE funcționează în parametrii prevăzuți.
„Am urmărit conferința de presă și întrebarea dvs, și așa cum și președintele v-a confirmat, va exista un raport pe care îl pregătește administrația prezidențială, care va include detalii cu privire la alegerile de anul trecut.
Legat punctual de întrebarea dvs, având în vedere calitatea mea, procedurile și actele normative în vigoare, vă pot preciza că activitatea comisiei este reglementată de Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea SIE, precum și de cadrul general privind protecția informațiilor clasificate, inclusiv Legea nr. 182/2002 și Hotărârea CSAT nr. 7/2002.
Conform acestor prevederi, orice informație transmisă comisiei de către SIE are statutul stabilit de serviciu, iar membrii comisiei au obligația legală de a respecta regimul de clasificare.
În consecință, nu pot confirma, infirma sau detalia eventuale informări primite pe subiecte care intră în sfera informațiilor clasificate.
Pot însă să vă asigur că orice solicitare sau sesizare relevantă este analizată strict în limitele legii și ale competențelor comisiei, iar controlul parlamentar asupra SIE se exercită cu respectarea tuturor procedurilor legale privind protecția informațiilor cu caracter sensibil. Vă mulțumesc”, a declarat Alexandru Muraru potrivit stiripesurse.ro.
