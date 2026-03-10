Cristela Georgescu a dezvăluit cum a ajuns soțul ei să fie scos din învățământ și de ce autoritățile au început să-i verifice studiile și cariera. Ea a povestit că, recent, a apărut un control al Curții de Conturi la Facultatea de Științe a Universității din Pitești, facultate care acum aparține de Politehnica din București. Acolo a predat Călin Georgescu, ca lector, cursuri despre dezvoltare durabilă.

Cristela Georgescu a spus că verificările au mers foarte departe, până la a pune sub semnul întrebării întreaga carieră universitară a soțului ei. Ea a explicat, la „Realitatea PLUS”, că inspectorii au analizat dosarul profesional al lui Călin Georgescu și au ajuns chiar să verifice dacă pregătirea lui în domeniul dezvoltării durabile, din perioada dintre anii 2005–2022, este justificată. Potrivit ei, s-a discutat inclusiv despre posibilitatea ca salariul primit în 3 sau 4 ani să fie cerut înapoi.

Cristela Georgescu a afirmat că totul ar fi început brusc, deși soțul ei a susținut examen pentru acel post și, în opinia ei, nu ar fi existat motive pentru astfel de suspiciuni.

Au fost arătate și documente care ar demonstra activitatea profesională a lui Călin Georgescu. Cristela Georgescu a spus că a lucrat două zile pentru a aduna dovezi oficiale din perioada dintre anii 1996–2021: documente din misiuni diplomatice, studii, rapoarte și zeci de planuri de dezvoltare durabilă realizate pentru România. Ea a menționat și intervenții video ale soțului ei în plenul Adunării Generale a ONU, precum și certificări primite de la Comisia de Expertiză pentru Dezvoltare Durabilă din Austria.

Ea a subliniat că activitatea profesională a lui Călin Georgescu ar fi reală și apreciată la nivel internațional și a spus că cei care o contestă fie nu cunosc situația, fie aleg să o ignore.

Cristela Georgescu a mai zis că situația este cu atât mai dureroasă cu cât în România există probleme mult mai mari. Ea a adăugat că, în timp ce multe mame se confruntă cu tăieri ale unor drepturi financiare, familia lor a trecut luni întregi prin presiuni, critici și jigniri. Potrivit ei, au încercat să treacă peste aceste lucruri, deși nu a fost ușor.

În final, Cristela Georgescu a spus că modul în care a fost tratat soțul ei reprezintă, în opinia ei, o formă de hărțuire din partea instituțiilor statului, care le afectează atât viața profesională, cât și pe cea personală.