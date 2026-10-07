Călin Georgescu primește o nouă lovitură în dosarul de 1,1 milioane de euro. DIICOT i-a pus sechestru pe conturi

DIICOT a dispus, miercuri, 7 octombrie 2026, sechestru asigurător asupra mai multor conturi bancare care îi aparțin lui Călin Georgescu. Măsura a fost luată în dosarul în care acesta este inculpat pentru grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu urmări deosebit de grave. Ancheta vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, potrivit informațiilor relatate de Bursa. În aceeași zi au continuat la sediul DIICOT procedurile de examinare informatică a dispozitivelor ridicate din locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia.

DIICOT a extins măsurile asigurătorii în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, Structura Centrală dispunând, la 7 octombrie 2026, indisponibilizarea mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani. Acesta este cercetat pentru grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

Noua măsură se adaugă sechestrului instituit anterior asupra vilei familiei Georgescu din Mogoșoaia. Prin astfel de măsuri asigurătorii, bunurile sau sumele vizate sunt indisponibilizate pe durata procedurilor judiciare, în condițiile stabilite de legislația procesual penală și sub controlul instanțelor competente.

DIICOT a precizat că activitățile desfășurate în acest dosar sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu vizează, potrivit informațiilor apărute în legătură cu această cauză, presupusa prejudiciere a unui om de afaceri din Buzău cu 1,1 milioane de euro. Georgescu se află în arest preventiv, iar anchetatorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost produs prejudiciul invocat în dosar.

Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au ajuns miercuri la DIICOT în cadrul procedurilor pentru continuarea examinării informatice a dispozitivelor ridicate din locuința lor din Mogoșoaia. Cristela Georgescu s-a prezentat la sediul instituției în jurul orei 8:25, în timp ce Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central pentru efectuarea procedurilor judiciare.

Perchezițiile informatice presupun analizarea de către procurori și specialiști a informațiilor stocate pe echipamentele electronice ridicate în cadrul anchetei. Datele identificate în urma acestor verificări pot fi folosite ca probe în dosar dacă obținerea și administrarea lor respectă condițiile prevăzute de normele de procedură penală.

Tribunalul București analizează separat contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului aplicat asupra imobilului din Mogoșoaia. Judecătorii urmează să stabilească dacă măsura asigurătorie instituită asupra proprietății va fi menținută sau modificată.

DIICOT a subliniat că persoanele vizate de investigație beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de legislația procesual penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție. Eventuala vinovăție poate fi stabilită numai printr-o hotărâre definitivă pronunțată de instanța competentă.