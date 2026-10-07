Călin Georgescu primește o nouă lovitură în dosarul de 1,1 milioane de euro. DIICOT i-a pus sechestru pe conturi
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin - Călin Georgescu
DIICOT a dispus, miercuri, 7 octombrie 2026, sechestru asigurător asupra mai multor conturi bancare care îi aparțin lui Călin Georgescu. Măsura a fost luată în dosarul în care acesta este inculpat pentru grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu urmări deosebit de grave. Ancheta vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, potrivit informațiilor relatate de Bursa. În aceeași zi au continuat la sediul DIICOT procedurile de examinare informatică a dispozitivelor ridicate din locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia.
DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Călin Georgescu
DIICOT a extins măsurile asigurătorii în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, Structura Centrală dispunând, la 7 octombrie 2026, indisponibilizarea mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani. Acesta este cercetat pentru grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.
Noua măsură se adaugă sechestrului instituit anterior asupra vilei familiei Georgescu din Mogoșoaia. Prin astfel de măsuri asigurătorii, bunurile sau sumele vizate sunt indisponibilizate pe durata procedurilor judiciare, în condițiile stabilite de legislația procesual penală și sub controlul instanțelor competente.
DIICOT a precizat că activitățile desfășurate în acest dosar sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Anchetatorii verifică un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro
Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu vizează, potrivit informațiilor apărute în legătură cu această cauză, presupusa prejudiciere a unui om de afaceri din Buzău cu 1,1 milioane de euro. Georgescu se află în arest preventiv, iar anchetatorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost produs prejudiciul invocat în dosar.
Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au ajuns miercuri la DIICOT în cadrul procedurilor pentru continuarea examinării informatice a dispozitivelor ridicate din locuința lor din Mogoșoaia. Cristela Georgescu s-a prezentat la sediul instituției în jurul orei 8:25, în timp ce Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central pentru efectuarea procedurilor judiciare.
Procurorii continuă examinarea dispozitivelor ridicate din locuința din Mogoșoaia
Perchezițiile informatice presupun analizarea de către procurori și specialiști a informațiilor stocate pe echipamentele electronice ridicate în cadrul anchetei. Datele identificate în urma acestor verificări pot fi folosite ca probe în dosar dacă obținerea și administrarea lor respectă condițiile prevăzute de normele de procedură penală.
Călin Georgescu contestă sechestrul instituit asupra vilei din Mogoșoaia
Tribunalul București analizează separat contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului aplicat asupra imobilului din Mogoșoaia. Judecătorii urmează să stabilească dacă măsura asigurătorie instituită asupra proprietății va fi menținută sau modificată.
DIICOT a subliniat că persoanele vizate de investigație beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de legislația procesual penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție. Eventuala vinovăție poate fi stabilită numai printr-o hotărâre definitivă pronunțată de instanța competentă.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.