Călin Georgescu le-a transmis românilor un mesaj cu ocazia Zilei Naționale, 1 Decembrie. El se afla la Alba Iulia.

Georgescu i-a îndemnat pe oameni să lupte cu dușmanii din interior și cu așteptarea pasivă, spunând că așteptarea unui „salvator din afară” este cea mai periculoasă formă de sclavie.

El a explicat că Unirea de la 1 Decembrie 1918 a fost o continuare firească a evenimentelor din 1599, când Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia victorioasă. A subliniat că istoria României nu se reduce la câțiva conducători, ci este formată din eforturile și conștiința întregului popor, din munca fiecărui țăran care a lucrat pământul. Pentru el, 1 Decembrie 1918 înseamnă reîntregirea ființei românești, nu doar o corectare administrativă.

Georgescu a mărturisit că, în 2025, nu simte bucurie, ci durere, fiind îngrijorat că oamenii așteaptă doar o anumită zi pentru a sărbători, în loc să fie conștienți că fiecare zi ar trebui să fie o zi națională. El a subliniat că sufletul românesc nu este de vânzare.

Fostul prezidențiabil a spus că suntem datori să păstrăm vie memoria momentelor când națiunea a stat dreaptă în fața istoriei și că trebuie să ne luăm soarta în mâini, amintind că fără Iisus Hristos nu putem face nimic. El i-a îndemnat pe români să fie conștienți zi de zi și să nu se bazeze doar pe sărbători.

Georgescu a afirmat că România a ajuns la cel mai jos punct și că oamenii s-au împărțit între cei care au preț și cei care au valoare. Acum este momentul ca fiecare să decidă ce fel de viață și ce fel de țară își dorește. El a îndemnat la respingerea a tot ce ne îndepărtează de România și la respectarea valorilor tradiționale: Dumnezeu, patrie, familie, onoare.

El a adăugat că românii de azi sunt prea indiferenți, în timp ce cei de ieri plângeau pentru țară și lacrimile lor au menținut sufletul românesc viu. Azi, aceste lacrimi lipsesc, iar sufletul național se pierde în umilință și disperare.

La Alba Iulia, a avut loc și un incident după ce Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii. El sosise mai târziu decât anunțase pe rețelele sociale și a fost însoțit de bodyguarzi, fără să facă declarații imediat. Un bărbat s-a apropiat de mulțimea care îl aplauda și a strigat „Marș la Moscova!”. Susținătorii lui Georgescu l-au bruscat, spunând că încearcă să manipuleze oamenii și i-au cerut să plece.

Mulțimea a reacționat scandând: „Sunteți președinte!”, „Unitate națională!”, „România, trezește-te!” și „Călin, te iubim!”.