Fostul candidat la președinție a declarat că nu poate valida „anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024” și că, dacă acestea nu ar fi fost anulate, nu ar mai fi fost nevoie de scrutinul actual.

El afirmă că România traversează o perioadă de „decădere politică”, iar alegerile pentru Primăria Capitalei nu pot fi considerate legitime.

Potrivit declarațiilor sale, „un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, iar precedentul anulării alegerilor din decembrie 2024 reprezintă, în opinia sa, o dovadă a lipsei de credibilitate a procesului electoral actual.

Georgescu susține că electoratul ar trebui „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

„Astăzi, țara suferă, și suferă din cauza decăderii politice care apasă România, la care se adaugă agitația acestor așa-zise alegeri de la Primăria București. Despre aceste alegeri am de spus următoarele: Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. Nici la București, nici oriunde altundeva, și nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”, a transmis Călin Georgescu.

Călin Georgescu a precizat că nu se va implica în niciun fel în campania electorală și că nu va susține niciun candidat. El afirmă că nu poate legitima, prin gestul său, „frauda anulării alegerilor”, subliniind că aceste alegeri pentru Primăria București au loc la un an de la evenimentele din decembrie 2024.

El a declarat că „oricine m-ar fi întrebat, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns”, adăugând că pe 7 decembrie se împlinește un an de la momentul în care „au fost îngropate democrația și libertatea în România”.

Georgescu susține că refuzul său de a se implica reprezintă o „linie a demnității” pe care nu o poate depăși.

„Oricine m-ar fi întrebat, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Și peste toate, într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România. Iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine, acest lucru este inacceptabil. Este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București”, a spus el

În finalul mesajului său, Călin Georgescu a transmis că își va menține poziția până când, în opinia sa, democrația va reveni în România. El a mai spus că atunci „vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București” și a adăugat că „minciuna se grăbește, iar adevărul așteaptă”.

Mesajul său vine în contextul campaniei pentru alegerile locale parțiale din Capitală, programate la un an de la anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024.

„Când democrația se va întoarce în această țară, vă asigur că vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Tocmai de aceea, nu mă pot implica în niciun fel. Nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri. Și poate că unii nu au înțeles ce am spus la vremea respectivă, dar istoria ne arată mereu același adevăr. Minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Nu o spun ca reproș, ci ca o reafirmare de principiu”, mai arată Călin Georgescu.