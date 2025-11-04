Călin Georgescu a spus că nu va susține niciun candidat la Primăria București și că nu se va implica deloc în alegerile din 7 decembrie. El a explicat că, în opinia lui, oamenilor li se cere „să valideze o fraudă” legată de alegerile din decembrie 2024.

Aflat la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, Georgescu a declarat că nu este supărat sau dezamăgit de decizia Ancăi Alexandrescu de a candida la Primăria Capitalei. El a adăugat însă că, după părerea lui, nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere. Georgescu a spus că fiecare are dreptul să procedeze cum crede, pentru că există „liberul arbitru”, și că el doar și-a exprimat punctul de vedere. A subliniat că, în fața poporului român, nu poate spune altceva decât că „el a câștigat”.

Între timp, AUR a anunțat oficial că o va susține pe jurnalista Anca Alexandrescu la Primăria București. Decizia partidului politic a fost luată luni seara, într-o ședință a conducerii partidului, la Parlament, care a început la ora 19:00.

„Eu nu sunt dezamăgit și nu sunt supărat pe nimeni. Pentru că ce am spus duminică… Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. De ce? Pentru că este liberul arbitru. Eu în fața poporului român nu pot să spun altceva decât că el a câștigat. Nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”, a zis Georgescu.

Un sondaj realizat de Avangarde arată că Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, este pe primul loc în preferințele alegătorilor. El este urmat de Ciprian Ciucu, de la PNL, și de Cătălin Drulă, de la USR, diferența dintre ei fiind de aproximativ două procente.

68% dintre participanți au spus că nu sunt mulțumiți de felul în care arată Bucureștiul, iar 63% au declarat că nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan. 43% dintre cei intervievați au afirmat că sigur vor merge la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pe 7 decembrie.

În privința intențiilor de vot, rezultatele arată astfel: Daniel Băluță – 25%, Ciprian Ciucu – 23%, Cătălin Drulă – 18%, Anca Alexandrescu – 16%, Cristian Popescu Piedone – 8%, Vlad Gheorghe – 4%, Ana Ciceală – 3%, Virgil Alexandru Zidaru (independent) – 2%, iar alți candidați – 1%.

62% dintre participanți au spus că și-au format deja o opțiune de vot, iar același procent consideră că alegerile pentru Primăria București ar trebui organizate cât mai curând.

Realizatorul TV Victor Ciutacu a spus că atunci când Anca Alexandrescu nu va mai fi de folos celor care o susțin, aceștia o vor abandona, așa cum fac de obicei cu „uneltele uzate”.

El a comentat un scandal apărut după ce o investigație Recorder a arătat că Anca Alexandrescu ar fi fost în 2023 în vacanțe plătite de compania Nordis, o firmă controversată. În presă apăruseră informații similare și cu câteva luni înainte. Ciutacu a susținut că, dacă procurorii ar face publice datele din contul Ancăi Alexandrescu la Nordis, campania ei electorală s-ar termina imediat. Totuși, el a spus că acest lucru nu se va întâmpla decât dacă vor primi ordin.

Potrivit lui, scopul actual al unora ar fi ca Anca Alexandrescu să ia voturi de la primarul Daniel Băluță pentru a-l ajuta pe Cătălin Drulă. Ciutacu a adăugat că jurnalista vorbește despre lupta cu „statul paralel”, dar, în realitate, ar fi folosită în jocurile politice ale altora.