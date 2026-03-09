Indicele pan-european Stoxx Europe 600 a înregistrat o scădere de aproximativ 0,7%, majoritatea piețelor și sectoarelor încheind ziua în teritoriu negativ. Singurul sector care a rezistat presiunilor a fost cel al petrolului și gazelor, susținut de creșterea puternică a cotațiilor energiei.

Principalele burse europene au consemnat pierderi:

-CAC 40 (Franța): -0,98%, până la 7.915,36 puncte

-FTSE MIB (Italia): -0,29%, până la 44.024,96 puncte

-FTSE 100 (Marea Britanie): -0,34%, până la 10.249,52 puncte

-DAX (Germania): -0,83%, până la 23.394,38 puncte

-IBEX 35 (Spania): -0,86%, până la 16.928,20 puncte

La nivel european, Stoxx Europe 600 a închis cu 0,67% mai jos, la 594,69 puncte.

Investitorii au urmărit îndeaproape evoluțiile de pe piața energetică, după ce prețul petrolului a depășit duminică 110 dolari pe baril, pentru prima dată din 2022, anul invaziei Rusiei în Ucraina.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu aproximativ 5%, până la 95,81 dolari pe baril. În același timp, petrolul Brent, referința globală, era tranzacționat cu aproape 8% mai sus, în jurul nivelului de 100 de dolari pe baril.

Creșterea prețurilor energiei vine în contextul în care mai mulți producători din Orientul Mijlociu, inclusiv Kuweit, Iran și Emiratele Arabe Unite, au redus producția după închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului din lume.

Pe fondul temerilor legate de revenirea inflației, randamentele obligațiunilor guvernamentale europene au crescut semnificativ în prima parte a zilei.

În Marea Britanie, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a urcat cu 3 puncte de bază, până la 4,664%. Obligațiunile pe 2 ani au crescut cu 13 puncte de bază, până la 4%, iar cele pe 5 ani au ajuns la 4,175%.

În Germania, randamentul obligațiunilor pe 2 ani a crescut cu 1 punct de bază, până la 2,333%.

În contextul tensiunilor geopolitice, președintele american Donald Trump a comentat evoluțiile de pe piața petrolului.

Acesta a scris pe platforma Truth Social că o creștere „pe termen scurt” a prețului petrolului este „un preț foarte mic de plătit” pentru eliminarea amenințării nucleare a Iranului, adăugând că „doar nebunii ar crede altfel”.

Printre cele mai afectate companii s-au numărat titlurile Anglo American, care au scăzut cu aproximativ 3,4%, ajungând în partea inferioară a indicelui FTSE 100.

De asemenea, compania aerospațială și de apărare Rolls-Royce a pierdut aproximativ 2% în timpul tranzacțiilor.

Tensiunile geopolitice și creșterea costurilor energiei au afectat și alte piețe financiare. Bursele asiatice au înregistrat scăderi puternice peste noapte, iar piețele americane au deschis ședința de tranzacționare în teritoriu negativ.

Investitorii se tem că scumpirea energiei ar putea încetini semnificativ economia globală, în special în Statele Unite.

În același timp, luni nu au fost publicate rezultate financiare importante sau indicatori economici majori în Europa care să influențeze evoluția piețelor.