Bursa din 5 iunie: cinci aspecte esențiale pentru investitori

Indicele german DAX continuă să se lupte cu pragul psihologic de 25.000 de puncte la finalul săptămânii. Joi, DAX a încheiat tranzacțiile ușor sub acest nivel, la 24.945 de puncte, înregistrând un avans de 0,6%. Volumul tranzacțiilor a fost redus din cauza zilei libere din Germania.

Este de așteptat ca această tendință să nu se mențină vineri, DAX înregistrând o scădere ușoară pe platformele de tranzacționare extrabursieră înainte de deschiderea pieței.

Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile geopolitice din Iran, dar și datele privind piața muncii din Statele Unite pentru luna mai. Aceste date sunt considerate indicatori importanți pentru deciziile Rezervei Federale (Fed). Economiștii anticipează o piață a muncii încă robustă.

Investitorii din Asia s-au retras înainte de weekend, iar scăderile au fost influențate de ieșirea din poziții la acțiunile tehnologice și de temerile privind escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Indicele MSCI pentru piețele asiatice-pacific, exclusiv Japonia, a scăzut cu 1,6% în tranzacțiile matinale. Kospi din Coreea de Sud, cu o pondere ridicată a companiilor tehnologice, a înregistrat o scădere de peste 6%. În Tokyo, indicele Nikkei a scăzut cu 1,58%, la 26.406 puncte, în timp ce Topix a rămas stabil la 3.952 puncte.

Azi, Eurostat va publica estimarea pentru Produsul Intern Brut al Uniunii Europene în primul trimestru. Analiștii se așteaptă la o scădere a creșterii anuale de la 1,2% la 0,8%.

Azi vor fi publicate datele cheie pentru piața muncii din SUA aferente lunii mai, inclusiv rata șomajului, modificarea numărului de angajați și salariul mediu pe oră. Investitorii vor analiza aceste cifre în detaliu, deoarece ele oferă indicii importante pentru politica monetară a Federal Reserve, care urmărește atât stabilitatea prețurilor, cât și nivelul maxim al ocupării forței de muncă. Previziunile indică o piață a muncii încă puternică.

Sezonul raportărilor financiare s-a încheiat, iar majoritatea adunărilor generale ale acționarilor au avut loc.