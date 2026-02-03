Bugetul de stat pe 2026 ar urma să fie votat de Parlament până la sfârșitul lunii februarie, deși ar fi fost de preferat ca acesta să fie adoptat încă de la finalul anului trecut. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis că actualul calendar este unul întârziat față de varianta ideală, însă se înscrie, totuși, într-o traiectorie acceptabilă, care ar permite aplicarea legii bugetului începând cu 1 martie.

Irineu Darău a explicat că, în mod normal, bugetul ar trebui adoptat în anul anterior, însă practica arată că documentul poate ajunge în Parlament și în luna februarie, înainte de finalul acesteia.

În opinia sa, orice întârziere în adoptarea legii bugetului înseamnă, în fapt, funcționarea temporară după reperele bugetare ale anului precedent, ceea ce limitează capacitatea de a implementa politici noi. Ministrul a subliniat că obiectivul Guvernului este ca până la sfârșitul lunii februarie bugetul să fie votat, promulgat și pregătit pentru aplicare.

Totodată, oficialul a admis că ar fi fost mai eficient ca bugetul să fie adoptat înainte de debutul noului an, dar a insistat că actualul ritm permite încă o corelare rezonabilă între buget și reformele aflate în discuție.

„Cred că deocamdată suntem pe traiectoria dorită, într-adevăr întârziată faţă de ideal, că e bine să faci bugetul în anul dinainte, dar în mod normal ar trebui să ajungă în Parlament în luna februarie, înainte de finalul lunii, astfel încât Legea bugetului să fie promulgată şi să se poată aplica de la 1 martie. Întotdeauna o lună de amânare a legii bugetului înseamnă că de fapt se merge într-un fel pe planul de anul trecut (…) Deci eu cred că până la sfârşitul lunii februarie trebuie să avem buget votat în Parlament”, a precizat Irineu Darău pentru TVR Info.

Ministrul Economiei a arătat că amânarea bugetului este corelată cu întârzierea pachetului de măsuri care vizează reforma administrației, susținând că, în mod ideal, cele două ar trebui adoptate aproape simultan.

El a explicat că, atunci când este construit un buget, trebuie să existe o imagine clară asupra costurilor administrative, a eventualelor restructurări și a limitărilor anvelopei bugetare.

Din acest motiv, în viziunea sa, ar fi fost preferabil ca pachetul privind administrația să fie adoptat primul, urmat imediat de buget.

„Aceasta era o precondiţie, pentru că, de fapt, când faci un buget, trebuie să ştii de la ce să pleci. Cât te costă administraţia? Au avut loc nişte restructurări? Au avut loc nişte limitări ale anvelopei bugetare? Ideal, din punctul meu de vedere, este să treacă amândouă aproape la pachet. Întâi acel pachet privind administraţia, apoi imediat bugetul. Ideal ar fi fost să treacă înainte de sfârşitul anului”, a precizat șeful de la Ministerul Economiei.

Irineu Darău a mai precizat că, odată cu reluarea sesiunii parlamentare, există premisele ca toate aceste pachete să fie adoptate treptat. El a apreciat că formațiunea din care face parte, USR, a avut un rol reformist la guvernare și a susținut constant pachetele de reformă încă din vara anului 2025.

Faptul că aceste măsuri au ajuns să fie discutate la început de an arată că, per ansamblu, coaliția de guvernare se mișcă mai lent decât și-ar fi dorit unele partide, dar și decât și-ar fi dorit premierul, explică ministrul Economiei.

În același timp, Darău a subliniat că ritmul mai lent este specific funcționării unei coaliții, unde negocierile și compromisurile sunt inevitabile. El și-a exprimat speranța că luna februarie va deveni una a consensului și a compromisului constructiv, care să permită deblocarea reformelor și adoptarea bugetului.

„Se discută de mult timp. Mie îmi place să nu o arăt cu degetul, dar să vorbesc în primul rând despre noi. Cred că USR este un factor reformist la guvernare. Cred că am susţinut, aş spune eu, din iulie 2025, pachetele de reformă. Speram să fie ori unul foarte mare, ori, dacă nu, în cascadă pe parcursul verii sau la începutul toamnei, tot aşa, în sesiune parlamentară. Faptul că am ajuns la începutul anului arată că, per total, coaliţia se mişcă puţin mai greu decât ne-am dorit noi, tind să cred că şi decât şi-ar dori premierul Ilie Bolojan, dar, până la urmă, asta înseamnă o coaliţie, înseamnă multă negociere, înseamna că, uneori, partidele pleacă de pe poziţii diferite. Sper de aceea că februarie este, dacă vreţi, luna, cum vreţi să-i spuneţi, armistiţiului, consensului, compromisului în sens pozitiv”, a încheiat ministrul Economiei.

Pe de altă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie incluse în bugetul pe 2026. Acesta a avertizat că trimiterea bugetului în Parlament abia la finalul lunii este un termen foarte târziu, ceea ce sporește presiunea asupra legislativului și asupra calendarului de adoptare.