Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va demara, în următoarele două săptămâni, discuțiile privind bugetul de stat pentru anul viitor. Șeful Executivului a subliniat că adoptarea la timp a pachetelor legislative care modifică fiscalitatea este esențială pentru ca bugetul să fie unul predictibil și sănătos.

Ilie Bolojan a mai precizat că aplicarea corectă a acestor proiecte va permite respectarea jaloanelor, atragerea fondurilor europene și crearea condițiilor pentru o creștere economică sustenabilă. El a subliniat importanța unei economii bazate pe principii solide, cu legislație coerentă și o abordare responsabilă a politicilor fiscale.

”Trebuie să spunem deschis: bugetul va fi promovat în momentul în care pachetele pe care se bazează un buget predictibil vor fi adoptate şi dacă nu le adoptăm, cel mai târziu, până la jumătatea lunii decembrie, există din păcate riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al ţintelor deficitului bugetar. Şi nu ne putem permite asta ca ţară şi voi insista în perioada imediat următoare să punem în practică toate proiectele care, pe de-o parte, setează bugetul sănătos, respectăm jaloanele, ne încasăm fondurile europene şi creăm condiţii pentru ca de anul viitor să reluăm o creştere economică sănătoasă, cu o economie pusă pe baze corecte, cu legi bune şi cu o altă atitudine”, a afirmat el, într-un interviu acordat Europa Liberă România.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, într-un interviu acordat Europa Liberă România, că evaziunea fiscală de amploare nu poate exista fără o „umbrelă de protecție” din partea unor funcționari publici, fie prin interese personale, fie prin lipsă de implicare sau incompetență. Șeful Executivului a subliniat că această protecție nu are natură politică, ci economică.

”Este evident că dacă în aceşti ani am avut o evaziune importantă, şi se vede asta din diferenţa dintre ceea ce ar fi trebuit să se încaseze şi cât s-a încasat, pur şi simplu se poate discuta de modul de calcul, de cheltuielile dintr-o gospodărie sau alta, dar oricum am lua-o, în mod cert avem o diferenţă foarte mare pe care nu o încasăm. Şi trebuie să recunoaştem că evaziunea fiscală în stil mare nu se poate face nicăieri decât cu o anumită umbrelă de protecţie din instituţiile statului care trebuie să combată evaziunea. Nu există aşa ceva! Umbrela nu e politică. Umbrela este de tip economic. Cei care le asigură protecţia probabil că au avut ceva de câştigat într-o formă sau alta sau nu şi-au făcut datoria din comoditate, din incompetenţă, din indolenţă. Sunt tot felul de cauze, nu există doar o singură cauză, situaţiile sunt diferite”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Europa Liberă România.

Prim-ministrul a accentuat necesitatea unor legi clare și eficiente, care să elimine lacunele ce permit evaziunea legală sau optimizarea excesivă, dar și a unor mecanisme și oameni capabili să aplice aceste reguli cu fermitate. În acest sens, Bolojan a menționat că pachetul fiscal, parțial suspendat de Curtea Constituțională, ar putea fi reluat în săptămâna următoare și aprobat rapid de Parlament.

De asemenea, Bolojan a evidențiat importanța unei reforme în ANAF, incluzând finalizarea procesului de digitalizare și mobilitatea personalului, pentru a elimina subiectivismul, incompetența sau corupția în cadrul controalelor fiscale.