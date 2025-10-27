Peter Szijjarto a afirmat că Ungaria este singurul stat membru al Uniunii Europene care se opune lansării discuțiilor privind aderarea Ucrainei. El a spus că, în condițiile actuale, procesul de integrare ar aduce Uniunea într-un conflict direct și ar împovăra bugetele europene.

„Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus ministrul ungar de Externe.

Ministrul ungar a explicat că, potrivit datelor prezentate la o reuniune recentă a Consiliului Afaceri Externe al UE, Kievul ar urma să solicite 60 de miliarde de euro pentru susținerea armatei și alte 135 de miliarde în următorii doi ani pentru finanțarea funcțiilor de stat. Aceste sume, a precizat el, ar proveni din contribuțiile statelor membre, inclusiv ale Ungariei.

Szijjarto a declarat că „strategia pro-război” promovată de Bruxelles ignoră problemele economice interne ale Uniunii și arată o lipsă de preocupare față de cetățenii europeni. El a spus că prioritatea liderilor europeni pare să fie sprijinirea Ucrainei, nu rezolvarea dificultăților financiare ale statelor membre.

Premierul Viktor Orbán a reafirmat, în iunie, că Ungaria nu sprijină aderarea Ucrainei la UE. El a spus că această poziție reflectă voința electoratului, după ce aproximativ 95% dintre respondenții la un referendum național s-au declarat împotriva extinderii Uniunii.

Poziția Budapestei contrastează puternic cu cea a instituțiilor europene. Reprezentanții Comisiei Europene, Parlamentului European și președinției daneze a Consiliului UE au cerut accelerarea procesului de aderare, argumentând că apartenența la Uniune ar reprezenta cea mai solidă garanție de securitate pentru Ucraina.

În timpul dezbaterii, eurodeputatul ungar Csaba Domotor, membru al grupului Patrioți pentru Europa, a criticat liderii UE pentru „ipocrizia” lor. El a spus că motivul real al discuțiilor ar fi fost întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de la Budapesta, la care liderii europeni nu au fost invitați.

„De ce avem această dezbatere? Pentru că Putin şi Trump urmau să aibă această întâlnire la Budapesta, la care liderii europeni nu erau invitaţi”, a afirmat el. „Se afirmă tot timpul că pacea este cea mai mare realizare a UE, dar vorbim tot timpul despre război”, a mai spus el.

În replică, eurodeputata franceză Nathalie Loiseau, din grupul Renew, a afirmat că „locul lui Putin este la Haga, nu la Budapesta” și că Europa nu trebuie să aștepte deciziile președintelui american Donald Trump, ci să acționeze singură pentru a opri războiul și dependența de gazele rusești.