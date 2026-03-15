Călin Georgescu a transmis un mesaj profund despre legătura dintre oameni și pământul lor strămoșesc, subliniind că implicarea fiecăruia este esențială pentru binele comunității. El a apreciat dragostea și nădejdea sădită de participanți nu doar în pământ, ci și în suflete, considerând că gesturile fiecăruia contribuie la construirea unui viitor mai bun.

Georgescu a explicat că pământul strămoșesc reprezintă o moștenire de preț, încredințată cu dragoste, iar responsabilitatea noastră este să lăsăm în urmă mai mult bine decât am primit. El a subliniat că fiecare gest făcut în comunitate, fie că este simbolic sau concret, reprezintă o continuare a acestei moșteniri și o promisiune pentru generațiile viitoare.

”Rădăcini adânci – visuri înalte Dragii mei, Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și nădejdea pe care le-ați sădit astăzi nu doar în pământ, ci și în suflete. Acest pământ strămoșesc ne-a fost încredințat cu dragoste, iar datoria noastră este să lăsăm în urmă mai mult bine decât am primit. Vă iubesc, dragii mei! Mi-ați făcut astăzi un dar mai frumos decât mi-aș fi putut imagina. Am fost, suntem și vom fi împreună”, arată acesta pe Facebook.

În mesajul său, Georgescu a apreciat și efortul jurnaliștilor, fotografilor și tehnicienilor care au documentat evenimentul, evidențiind că munca lor a surprins emoția și bucuria oamenilor de a face bine împreună. El a explicat că aceste imagini și mărturii nu doar reflectă o zi specială, ci devin parte din memoria colectivă a comunității.

Călin Georgescu a menționat și că participarea comunității creează un sentiment de unitate și continuitate, evidențiind că oamenii care lucrează împreună pentru binele comun construiesc nu doar proiecte sau gesturi simbolice, ci și legături de durată. El a spus că astfel de momente arată frumusețea spiritului românesc, caracterizat de bunătate, credință și dorința sinceră de a contribui la binele general.

În final, Georgescu a transmis că România merită să fie iubită, iar adevărata moștenire a fiecăruia nu constă doar în ceea ce păstrăm, ci în ceea ce oferim comunității și generațiilor care vin. El a subliniat că atunci când rădăcinile sunt adânci și visurile sunt înalte, viitorul țării poate fi plin de speranță și prosperitate.

”Apreciez prezența și munca jurnaliștilor, tehnicienilor și fotografilor care au fost astăzi alături de noi și au documentat această zi într-un maraton de imagini și mărturii, surprinzând ceva greu de așezat în cuvinte: bunătatea, frumusețea, credința și bucuria oamenilor de a face cât mai mult bine împreună. Astfel de momente ne amintesc un lucru simplu: România iubește și merită să fie iubită”, notează acesta pe pagina sa de Facebook.

Mesajul fostului candidat la președinție vine în contextul în care sâmbătă, 14 martie, acesta a participat la un eveniment în Fierbinți Târg, locul unde se filmează celebrul serial ”Las Fierbinți”, unde au fost sădiți mai mulți copaci.