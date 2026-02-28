Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă seară că se află în legătură permanentă cu Ministerul Afacerilor Externe, precum și cu ambasadele și consulatele României din Orientul Mijlociu, în contextul situației de securitate din regiune. El a subliniat că autoritățile sunt conștiente de îngrijorarea românilor aflați acolo și a familiilor lor, iar siguranța fiecărui cetățean român rămâne prioritatea principală. Bolojan a adăugat că personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să acorde sprijin tuturor celor care au nevoie.

„Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Înţelegem îngrijorarea românilor aflaţi în zonă şi a familiilor lor din ţară. Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român. Personalul diplomatic şi consular este mobilizat şi pregătit să ofere asistenţă tuturor celor care au nevoie de sprijin”, afirmă, sâmbătă seară, premierul Ilie Bolojan, după ce a participat la şedinţa Celulei de criză de la Ministerul român al Afacerilor Externe.

Ilie Bolojan îi sfătuiește pe toți românii din regiune să urmeze cu strictețe indicațiile autorităților locale, să amâne călătoriile neesențiale și să contacteze ambasadele sau consulatele României pentru a-și înregistra prezența și a primi asistență.

„Suntem alături de românii afectaţi de această situaţie şi vom continua să monitorizăm evoluţiile. Susţinem eforturile de asigurare a stabilităţii şi a securităţii în regiune şi reluarea demersurilor diplomatice”, mai spune premierul Ilie Bolojan.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, în prezent, nu sunt cetățeni români răniți în Orientul Mijlociu, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României mențin legătura cu aproximativ 1.000 de români aflați în regiune. MAE precizează că acordarea asistenței consulare se concentrează în special asupra minorilor și familiilor cu copii și că, până în acest moment, nu au fost primite solicitări de repatriere din Iran.

„Având în vedere evoluţiile de securitate din Orientul Mijlociu şi impactul acestora la nivel regional şi global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaţionale, în special pentru statele şi oraşele care constituie puncte de tranzit aerian”, precizează MAE într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, având în vedere „caracterul fluid al situației”, ca cetățenii români să evalueze cu responsabilitate necesitatea călătoriilor în regiune și, dacă este posibil, să le amâne până la îmbunătățirea securității și reluarea normală a zborurilor comerciale.

De asemenea, românii aflați în străinătate și afectați de perturbări ale zborurilor sunt sfătuiți să rămână în contact cu companiile aeriene sau agențiile de turism și să își notifice prezența misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din țara respectivă.

MAE subliniază că intervenția misiunilor diplomatice și consulare în situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evenimentelor și impactul acestora asupra deplasărilor interne, conform recomandărilor și instrucțiunilor autorităților locale.

Suplimentar, în acelaşi context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 – Evitaţi călătoriile neesenţiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), şi Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reaminteşte că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitaţi orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 – Părăsiţi imediat ţara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937).

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, la data de 28 februarie 2026, din dispoziţia ministrului afacerilor externe, a fost convocată Celula de Criză Interinstituţională, în vederea coordonării demersurilor de acordare a asistenţei consulare şi a identificării celor mai bune modalităţi de sprijin pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate şi afectaţi de evoluţiile de securitate din regiune.