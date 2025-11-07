Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus joi că, peste aproximativ doi ani, România ar putea trece de la statutul de importator de energie la cel de exportator. El a adăugat că prețul energiei ar putea fi cu cel puțin 1% mai mic decât media din Uniunea Europeană.

Ministrul a explicat că este important ca, în viitor, energia să fie mai ieftină atât pentru populație, cât și pentru companii. El a spus că acest lucru se poate face ușor, dacă România își construiește propriile capacități de producție și nu își afectează economia în încercarea de a trece prea repede la energia verde, fără a înlocui corect centralele pe cărbune și gaz. În opinia sa, trebuie făcute investiții serioase în sistemele de stocare a energiei.

Bogdan Ivan a mai spus că, prin vânzarea directă de energie către marii consumatori, fără intermediari care obțin profituri uriașe fără efort, și prin investiții directe în producția și stocarea energiei, România ar putea deveni exportator net de energie în următorii doi ani.

„Este foarte important în viitor, când vorbim despre energie, să scădem preţul pentru consumatorul final şi pentru companii. Cum facem asta? Extrem de simplu. Trebuie să facem noi capacităţi de producţie, să nu ne mai sabotăm economia din ţară în numele unei goane după foarte mult verde, fără a ne gândi cum înlocuim capacităţile de producţie pe cărbune şi pe gaz şi prin a investi concret în tot ce înseamnă capacităţi de stocare. România ar putea să devină, în doi ani, din importator net de energie exportator net de energie, iar preţul final ale energiei să fie cu cel puţin 1% sub media Uniunii Europene. În momentul de faţă, prin aceste mecanisme de vânzare directă pentru marii consumatori de energie, fără 100 de intermediari, care cu două laptopuri şi trei angajaţi fac profituri mai mari decât faceţi dumneavoastră, prin investiţii directe în tot ce înseamnă capacităţi de producţie şi de stocare a energiei electrice, România ar putea să devină, în doi ani, din importator net de energie exportator net de energie”, a spus Ivan.

Declarațiile sale au fost făcute în fața oamenilor de afaceri prezenți la cea de-a 32-a ediție a Galei „Topul Național al Firmelor”, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României la Romexpo.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a spus că, dintr-o bază de aproape 918.000 de firme, au fost analizate peste 356.000, iar 13.078 s-au clasat în top zece.

Evenimentul „Topul Național al Firmelor” promovează în fiecare an excelența în afaceri și evidențiază performanțele remarcabile ale companiilor din diverse domenii. Organizatorii spun că succesul în afaceri se obține prin multă muncă, iar acesta este mesajul pe care CCIR îl transmite și în 2025. Clasamentul a fost realizat cu o metodologie unică, clară și transparentă, aplicată de camerele de comerț din toate județele. Au fost luate în calcul șapte domenii: industrie, comerț, servicii, construcții, agricultură și pescuit, cercetare-dezvoltare și tehnologie, și turism.