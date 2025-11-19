Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, reafirmă importanța majoră a retehnologizării Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, un proiect pe care îl consideră esențial pentru siguranța energetică a României în următoarele decenii. Potrivit acestuia, investiția nu doar prelungește durata de viață a reactorului, ci oferă țării predictibilitate și independență energetică într-o perioadă marcată de instabilitate pe piețele internaționale.

„De ce contează retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă? Pentru că aduce încă 30 de ani de energie nucleară sigură, curată și produsă aici, în România”, a transmis Ivan, miercuri, pe Facebook.

Ministrul a reamintit că etapa de pregătire a proiectului a fost lansată în luna septembrie, cu echipe specializate care lucrează direct pe amplasament. Procesul de retehnologizare este unul de amploare și include înlocuirea unor componente majore, modernizarea sistemelor de control și implementarea unor tehnologii noi care respectă cele mai înalte standarde internaționale de securitate nucleară.

Pentru a accelera și eficientiza proiectul, Bogdan Ivan a avut marți o întâlnire de lucru, alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu Jim Breuer, CEO al companiei Fluor. Firma este cunoscută la nivel global pentru expertiza sa în proiecte de inginerie de înaltă complexitate.

Ministrul o descrie pe Fluor drept „una dintre cele mai puternice companii globale de inginerie, cu peste 7 miliarde de dolari cifră de afaceri și tehnologii de vârf utilizate în proiecte energetice și industriale din întreaga lume”.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat „perspectivele tehnice și modul în care expertiza lor poate susține etapele complexe pe care România le are în derulare”, în special pentru garantarea unui ritm de lucru fără sincope.

Bogdan Ivan a insistat asupra necesității respectării stricte a calendarului tehnic, subliniind că autoritățile nu vor accepta întârzieri.

„În ceea ce privește implementarea proiectului, mesajul nostru rămâne ferm: lucrări executate conform calendarului stabilit, fără abateri și fără întârzieri. Echipele sunt pe teren, iar monitorizarea noastră este permanentă”, a precizat Ivan.

Ministrul consideră că retehnologizarea Unității 1 nu este doar o investiție tehnică, ci o decizie strategică pentru întreaga țară. Energia nucleară reprezintă una dintre cele mai stabile și mai nepoluante surse disponibile în prezent, iar extinderea duratei de funcționare a reactorului asigură României un avantaj competitiv pe termen lung.

„Deciziile pe care le implementăm acum vor defini siguranța energetică a României pentru următoarele decenii”, a subliniat ministrul.

Proiectul este parte a unui plan mai amplu prin care România își consolidează mixul energetic, în paralel cu investițiile în reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, tehnologiile SMR și dezvoltarea capacităților din surse regenerabile.