Bogdan Ivan a scris pe Facebook că suspendarea temporară a producției la CECC Brazi a fost acoperită integral prin mecanismele de piață, iar capacitățile disponibile ale CE Oltenia și Hidroelectrica au fost mobilizate. Grupul de la CET Paroșeni este pregătit să intre în producție dacă va fi necesar.

În cadrul măsurilor adoptate, Grupul 6 Rovinari a fost repus în producție, iar conectarea la SEN a fost planificată să aibă loc în aceeași zi, în maxim o oră. Stocurile de cărbune de la CE Oltenia au fost verificate și depășesc 553.000 tone, în timp ce acumulările Hidroelectrica se află la un nivel foarte bun pentru această perioadă, peste 71%. Pentru coordonarea tuturor acestor măsuri a fost convocat Comandamentul Energetic Național.

Ministerul Energiei a monitorizat și debitul de apă către Rafinăria Petrobrazi, asigurând 94 l/s, peste necesarul de 61 l/s, și a realizat un bypass suplimentar, funcțional, pentru orice eventualitate. Toate instalațiile rafinăriei funcționează în regim normal. Ministrul a mulțumit președintelui CJ Prahova, Virgiliu Nanu, pentru sprijinul acordat în gestionarea situației la nivel local.

„Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Național și am eliminat orice risc pentru oameni și industrie! Am acoperit integral suspendarea temporară de producție de la CECC Brazi, prin mecanisme de piață. Împreună cu operatorii, am analizat producția și am decis să folosim capacitățile disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroșeni este pregătit să pornească. Astfel: Am stabilit repunerea în producție a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi, în maxim 1 oră.

Am verificat stocurile de cărbune: peste 553 mii tone la CE Oltenia.

Am confirmat cu Hidroelectrica nivelul rezervelor: peste 71% în acumulările naționale, o valoare foarte bună pentru această perioadă.

Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Național pentru coordonarea tuturor acestor măsuri.

Am coordonat intervenția echipelor din teren pentru a asigura debitul necesar de apă către Rafinăria Petrobrazi. Toate instalațiile rafinăriei funcționează în regim normal. Astăzi, avem 94 l/s asigurați pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s) și un bypass suplimentar, finalizat și functional, pe care l-am cerut pentru orice eventualitate. Mulțumesc președintelui CJ Prahova, domnul Virgiliu Nanu, pentru sprijinul constant în gestionarea situației din teritoriu”, a scris el pe Facebook.

Analizele prognozelor meteo au indicat că nu există fenomene care să determine creșterea consumului de energie în această perioadă. Ministrul Bogdan Ivan a subliniat că toate evoluțiile din sistem au fost urmărite atent și că s-au luat măsuri pentru menținerea echilibrului și siguranței funcționării.

Centrala Brazi va fi repornită programat, imediat ce debitul de apă necesar răcirii va reveni în parametrii de siguranță. Măsurile au fost implementate în ultimele 24 de ore pentru a garanta siguranța energetică a României. Conform ministrului, Sistemul Energetic Național este stabil, echilibrat și pregătit pentru orice scenariu, iar echipele din teren continuă să monitorizeze și să asigure funcționarea optimă a infrastructurii energetice.

„Am analizat prognozele și nu avem fenomene meteo care să conducă la creșterea consumului în această perioadă. Am urmărit atent toate evoluțiile din sistem și am luat măsurile necesare pentru a menține echilibrul și siguranța funcționării. Centrala Brazi va fi repornită programat! Am discutat cu operatorul centralei, cu autoritățile locale și cu Apele Române, iar centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranță.

Am luat toate aceste măsuri în ultimele 24 de ore, tocmai pentru a menține siguranța energetică a țării. Sistemul Energetic Național este stabil, echilibrat și pregătit pentru orice scenariu. Lucrez împreună cu echipele din teren pentru ca România să rămână în siguranță!”, a conchis Bogdan Ivan.

