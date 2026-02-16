Reuniunea BNR este urmărită atent de investitori, sectorul bancar și mediul de afaceri, având în vedere impactul deciziilor asupra costurilor de creditare, dobânzilor la depozite și cursului de schimb.

Pe agenda ședinței figurează atât evaluarea condițiilor monetare, cât și aprobarea Raportului asupra inflației, document-cheie care actualizează prognozele privind evoluția prețurilor de consum și riscurile macroeconomice.

Majoritatea analiștilor estimează că BNR va opta pentru prudență și va păstra neschimbată dobânda de politică monetară. Instituția a adoptat în ultimele luni o abordare de așteptare, după ciclul anterior de înăsprire monetară menit să combată inflația ridicată.

Analiștii Erste consideră că scenariul de bază nu include modificări ale parametrilor monetari.

Potrivit evaluării Erste, măsurile de consolidare fiscală implementate anterior au început să se reflecte în dinamica economică. Economia României a înregistrat în trimestrul IV 2025 o creștere modestă, de doar 0,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Acest ritm redus limitează spațiul de manevră pentru banca centrală, care trebuie să echilibreze obiectivul de stabilitate a prețurilor cu susținerea activității economice.

Ședința are loc într-un moment în care inflația anuală continuă să se situeze la niveluri ridicate. Deși indicatorul a arătat semne de temperare spre finalul anului trecut, dinamica prețurilor rămâne peste intervalul țintit de banca centrală.

Persistența inflației complică perspectivele unei relaxări rapide a politicii monetare.

În ceea ce privește calendarul unei eventuale reduceri a dobânzii cheie, Erste subliniază că momentul rămâne dificil de anticipat.

Menținerea dobânzii de referință influențează direct evoluția indicilor interbancari, inclusiv IRCC și ROBOR, care determină nivelul ratelor pentru milioane de români cu credite în lei.

O decizie de stabilitate monetară înseamnă, pe termen scurt, rate relativ constante, în absența unor fluctuații majore ale pieței monetare.

Ce urmăresc investitorii

Piețele financiare vor analiza cu atenție:

-tonul comunicatului BNR

-eventuale revizuiri ale prognozei de inflație

-semnale privind perspectiva dobânzilor

-evaluarea riscurilor fiscale și externe

Chiar și fără modificări de dobândă, limbajul utilizat de banca centrală poate influența așteptările privind evoluția costurilor de finanțare.