Potrivit comunicatului oficial, CA al BNR, întrunit în ședința din 17 februarie 2026, a hotărât:

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 17 februarie 2026, a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”.

Prin această decizie, banca centrală continuă abordarea prudentă adoptată în ultimele luni, în condițiile unui mediu macroeconomic încă marcat de incertitudini.

Instituția subliniază că urmărește atent dinamica internă și internațională și este pregătită să intervină dacă situația o va impune.

”Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile”.

Totodată, Consiliul de Administrație reiterează importanța coordonării politicilor economice:

”Mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene (…) sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică”.

Raportul asupra inflației – ediția februarie 2026 – conturează un scenariu etapizat pentru evoluția prețurilor:

– T1 2026: continuarea scăderii lente a ratei anuale

– T2 2026: posibilă creștere temporară

-T3 2026: corecție descendentă abruptă

BNR explică faptul că dinamica din trimestrul următor va fi influențată de:

-efecte de bază statistice

-evoluția cotațiilor unor mărfuri

-eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază

Aceste elemente se suprapun impactului anterior generat de:

-expirarea schemei de plafonare a energiei electrice

-majorarea cotelor de TVA

-creșterea accizelor

BNR estimează că presiunile inflaționiste se vor diminua mai vizibil în a doua parte a anului:

”Rata anuală a inflaţiei va cunoaşte însă o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea efectelor directe ale (…) şocurilor semnificative pe partea ofertei”.

Ulterior, inflația ar urma să continue un trend gradual descendent, cu o stabilizare prognozată pentru 2027.

Context: echilibrul delicat între inflație și creștere economică

Menținerea dobânzii-cheie reflectă strategia BNR de a controla inflația fără a afecta excesiv activitatea economică. Nivelul actual al dobânzilor rămâne unul ridicat, cu impact direct asupra:

-costurilor creditelor

-randamentelor la depozite

-deciziilor investiționale

BNR a anunțat că următoarea reuniune dedicată politicii monetare va avea loc la 7 aprilie 2026.