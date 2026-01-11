Potrivit documentaţiei publicate, proiectul presupune instalarea de echipamente hardware și software dedicate monitorizării, securizării și gestionării accesului în zone sensibile ale instituției. Noul sistem va funcționa în cadrul dispeceratului BNR și va putea comunica cu infrastructura deja existentă.

În paralel, banca centrală nu exclude utilizarea unor componente deja instalate, în măsura în care acestea sunt compatibile tehnic și nu sunt depășite moral sau funcțional. Integrarea lor urmărește optimizarea costurilor și evitarea înlocuirii inutile a echipamentelor încă funcționale.

Documentația de licitație descrie și o serie de activităţi auxiliare care vor trebui realizate odată cu implementarea sistemului:

-instruirea personalului care va opera noile sisteme;

-lucrări de recompartimentare și organizare a spaţiilor tehnice;

-amenajarea încăperilor destinate echipamentelor și dispecerilor.

Aceste lucrări sunt necesare pentru integrarea tehnică a componentelor de securitate și adaptarea dispeceratului la noile fluxuri operaționale.

Contractul are o perioadă de implementare de 24 de luni, iar selecția ofertelor se va face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ”. În practică, asta înseamnă că nu contează doar oferta financiară, ci și garanțiile tehnice și modul în care furnizorul asigură funcționarea sistemelor pe termen lung.

Locația implementării este sediul central al BNR, situat pe strada Lipscani nr. 25, în sectorul 3 al Capitalei.

Anunțul de participare precizează că acest proiect nu va fi finanțat din fonduri europene, ci prin surse proprii ale băncii centrale. Decizia indică faptul că instituția consideră investiția necesară indiferent de programele externe de finanţare.

Ofertele pot fi depuse până la 12 februarie 2026, ora 15:00, termen de închidere a licitației. După această dată, vor urma evaluările tehnice și financiare, conform procedurilor standard aplicate proiectelor de infrastructură critică.

BNR derulează periodic proceduri de modernizare a infrastructurilor interne, în special în domeniile de securitate fizică, securitate cibernetică și digitalizare. Dispeceratul central reprezintă una dintre zonele sensibile ale instituției, gestionând accesul, supravegherea și intervenția rapidă în eventuale situații de risc.

Modernizarea sistemelor din această zonă este considerată o investiție strategică, mai ales în contextul creșterii cerințelor naționale și europene în ceea ce privește protecția infrastructurilor critice.