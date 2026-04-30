Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunțat că procesul de recalculare a pensiilor nu este finalizat, iar verificările interne indică întârzieri generate de complexitatea cadrului legislativ. În prima întâlnire oficială din mandat, ministrul a discutat direct cu președintele Casei de pensii.

„Am avut chiar în a doua zi de mandat şedinţă cu toată conducerea Ministerului, inclusiv cu preşedintele Casei de pensii, care mi-a confirmat că ceea ce se numeşte în limbaj popular mica recalculare este în continuare în lucru”, a spus Pîslaru.

Ministrul a explicat că dificultățile provin din suprapunerea mai multor acte normative adoptate succesiv, care au complicat aplicarea unitară a legislației. Aceste neclarități administrative au dus la întârzieri în procesarea dosarelor.

În același context, oficialul a subliniat că situația este monitorizată constant la nivel ministerial, pentru a limita efectele asupra beneficiarilor.

Pentru a urmări evoluția procesului de recalculare a pensiilor, Dragoş Pîslaru a decis instituirea unor ședințe periodice la nivelul conducerii ministerului. Aceste întâlniri au rolul de a evalua stadiul recalculării pensiilor și de a identifica blocajele administrative care întârzie aplicarea majorărilor.

Ministrul a indicat că informațiile disponibile în prezent privind recalcularea pensiilor sunt incomplete și că sunt necesare clarificări suplimentare din partea instituțiilor implicate în acest proces. Comunicarea oficială către public în legătură cu recalcularea pensiilor va depinde de aceste verificări interne.

„Am stabilit că vom avea ședință de colegiu săptămânal și sper ca să vă pot da mai multe detalii odată ce lucrurile acestea îmi voi fi clarificate”, a conchis ministrul interimar al Muncii.

Autoritățile nu au avansat un termen exact pentru finalizarea recalculării, ceea ce menține incertitudinea în rândul pensionarilor care așteaptă majorări.

Procesul de recalculare a pensiilor rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare sociale, în condițiile în care milioane de români depind de aceste venituri. Datele oficiale indică o presiune majoră asupra sistemului public.

Conform statisticilor recente, în martie 2026 erau înregistrați aproximativ 4,68 milioane de pensionari. Pensia medie se situează la 2.782 de lei, în timp ce în agricultură nivelul scade la doar 716 lei, considerat unul critic.

Pensia medie pentru limită de vârstă ajunge la 3.113 lei, iar cea de invaliditate la 1.086 lei. În total, cheltuielile statului pentru plata pensiilor au depășit 13 miliarde de lei într-o singură lună.

Aceste cifre reflectă dimensiunea impactului pe care întârzierile recalculării îl au asupra bugetului public și asupra nivelului de trai al pensionarilor.

Conceptul de „mică recalculare” a pensiilor vizează corectarea unor diferențe rezultate din neînregistrarea completă a veniturilor în trecut. Procesul este reglementat de noua lege a pensiilor și are ca scop ajustarea punctajelor.

Sunt luate în calcul venituri nepermanente, precum sporurile, orele suplimentare sau al 13-lea salariu, dar și perioade de contribuție care nu au fost evidențiate anterior în sistem.

Beneficiarii principali sunt pensionarii care au lucrat în condiții speciale sau au avut venituri variabile înainte de septembrie 2024. În urma recalculării, aceștia ar trebui să beneficieze de majorări proporționale ale pensiei.

Aplicarea acestor prevederi este însă încetinită de dificultăți administrative și legislative, ceea ce întârzie efectele concrete pentru beneficiari.

Tabel sinteză – Situația recalculării pensiilor și date relevante: