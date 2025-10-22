România va păstra în funcțiune mai multe grupuri energetice pe cărbune, în urma renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Decizia vine în contextul preocupărilor privind securitatea energetică a țării și necesitatea de a evita eventuale riscuri de întrerupere a alimentării în sezonul rece.

„Da, în continuare România va avea centralele pe cărbune active. Trei grupuri vor fi active până la finalul anului 2029, două dintre ele cel puțin până la finalul lunii august 2026”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.

Potrivit oficialului, menținerea acestor capacități este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național. Centralele de la Craiova vor continua să funcționeze pentru a asigura livrarea de agent termic, energie electrică și abur industrial, necesare atât populației, cât și marilor consumatori industriali din zonă, cum este compania Ford.

În același timp, grupurile pe cărbune de la Govora vor fi menținute în funcțiune până în vara anului viitor, când este programată finalizarea noului sistem energetic al municipiului Râmnicu Vâlcea.

„Vom avea în continuare agent termic pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea”, a precizat ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că prelungirea funcționării acestor centrale reprezintă un pas important pentru protejarea securității energetice a României.

„Reprezintă cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic. Prin această modificare a PNRR, România s-a asigurat că cel mai negru scenariu – situația de a avea un potențial blackout în anumite condiții în această iarnă – va fi 100% evitat”, a declarat acesta.

Ministrul a adăugat că, deși România își păstrează angajamentele privind tranziția verde și reducerea emisiilor de carbon, decizia de a menține centralele pe cărbune este una „echilibrată și realistă”, luată în contextul actualelor provocări din sectorul energetic european.

Autoritățile estimează că, în perioada următoare, vor continua investițiile în surse regenerabile și în modernizarea infrastructurii energetice, pentru ca trecerea la un sistem bazat preponderent pe energie curată să se realizeze fără a pune în pericol consumatorii sau economia.

