Bitcoin continuă să scadă și se apropie de un prag considerat crucial de analiști. Investitorii urmăresc cu atenție nivelul de 65.000 de dolari

Bitcoin continuă să înregistreze pierderi semnificative, iar unii analiști consideră că piața descendentă a celei mai mari criptomonede din lume s-ar putea apropia de final. Miercuri, Bitcoin a coborât cu peste 2%, tranzacționându-se în jurul valorii de 66.000 de dolari, pe fondul unui val de vânzări care a afectat piața în ultimele sesiuni.

Declinul vine după deteriorarea sentimentului investitorilor, provocată de o decizie surprinzătoare a companiei Strategy, unul dintre cei mai importanți deținători corporativi de bitcoin. Luni, compania a anunțat că a vândut o parte din deținerile sale de criptomonedă, marcând prima astfel de tranzacție realizată din 2022, conform Yahoo! Finance.

Deși vânzarea a vizat doar 32 de bitcoin, o cantitate nesemnificativă raportată la portofoliul total al companiei, care depășește 843.000 de bitcoin, reacția pieței a fost una negativă. Investitorii au interpretat decizia drept o schimbare față de strategia agresivă de acumulare și păstrare a activelor digitale pe termen lung care a consacrat compania în ultimii ani.

Analiștii urmăresc acum cu atenție următorul nivel important de suport pentru bitcoin, situat în jurul pragului de 65.000 de dolari. Potrivit specialiștilor, o scădere prelungită și semnificativă sub acest nivel ar putea deschide calea către minimele atinse în februarie, în jurul valorii de 60.000 de dolari.

„Dacă ar avea loc o scădere prelungită și semnificativă sub acest nivel, atunci ar crește probabilitatea ca minimul din februarie, de 60.000 de dolari, să reintre în atenția pieței”, a declarat David Morrison, analist senior de piață la Trade Nation.

În paralel, datele analizate de Compass Point indică o schimbare importantă în comportamentul investitorilor. Aproximativ 26% din vânzările de bitcoin efectuate în ultimele 30 de zile au provenit de la investitori care au cumpărat criptomoneda atunci când aceasta se tranzacționa la peste 90.000 de dolari.

Această categorie de investitori, considerată până acum una dintre cele mai rezistente în timpul pieței descendente, începe să renunțe la dețineri pe măsură ce bitcoin se apropie de noi minime ale ciclului actual. Fenomenul este interpretat de analiști ca un semn de capitulare a cumpărătorilor care au intrat în piață la prețuri ridicate.

În mod paradoxal, această evoluție este văzută de unii specialiști drept un semnal că piața bearish s-ar putea apropia de final. Potrivit analizei Compass Point, capitularea investitorilor care au cumpărat aproape de vârfurile istorice oferă motive suplimentare pentru a crede că ultimele etape ale ciclului descendent sunt deja în desfășurare.

„Acest grup de cumpărători de la vârf a fost rezilient pe tot parcursul pieței bear; însă, în cele din urmă, aceștia cedează pe măsură ce BTC se apropie de noi minime ale ciclului. Acest lucru ne face să fim mai încrezători că piața bearish a bitcoin se află în etapele finale”, a spus Ed Engel de la Compass Point, potrivit sursei menționate.

Astfel, în timp ce bitcoin continuă să fie supus presiunilor de vânzare și testează niveluri tehnice importante, o parte dintre analiști consideră că actuala perioadă de slăbiciune ar putea reprezenta una dintre ultimele faze ale pieței bear care domină sectorul criptomonedelor.