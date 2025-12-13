Analiza Cushman & Wakefield Echinox a avut în vedere rezultatele financiare din 2024 ale unui eșantion de 76 de companii din sectoare precum IT&C, servicii profesionale, financiar, petrol și gaze, energie, automotive, e-commerce, retail, FMCG, publicitate, electronice, gambling, cosmetice. Toate aceste companii ocupă spații de birouri mai mari de 4.000 de metri pătrați.

Cumulat, firmele analizate au realizat în 2024 o cifră de afaceri de 41,1 miliarde de euro și au aproximativ 120.000 de angajați care lucrează în birouri moderne.

Suprafața totală ocupată se ridică la aproape 1,1 milioane de metri pătrați, localizați în București și în principalele orașe regionale – Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov – orașe care însumează un stoc total de circa 4,5 milioane de metri pătrați de spații moderne de birouri.

Datele arată că pentru 53% dintre companiile incluse în analiză, costurile de ocupare a spațiilor de birouri reprezintă cel mult 2% din cifra de afaceri. Alte 31% alocă între 2% și 5% din venituri pentru chirii, în timp ce doar 16% dintre marii chiriași depășesc pragul de 5%, fără ca vreo companie să ajungă la un nivel de 10%.

Costul anual total de peste 260 de milioane de euro – care include chiria, taxele de servicii și utilitățile – echivalează cu aproximativ 180 de euro pe angajat, pe lună.

Din punct de vedere sectorial, companiile din IT&C reprezintă 44% dintre cei mai mari chiriași, ocupând aproximativ 540.000 de metri pătrați de birouri și generând costuri anuale de circa 130 de milioane de euro.

Sectorul financiar concentrează 11% dintre chiriași, cu 180.000 de metri pătrați și cheltuieli de aproximativ 50 de milioane de euro pe an, în timp ce operatorii telecom reprezintă 5% din total, cu 47.000 de metri pătrați și costuri sub 14 milioane de euro anual.

Împreună, aceste trei sectoare generează circa 75% din costurile totale de ocupare ale celor mai mari chiriași de birouri din România.

Potrivit reprezentanților Cushman & Wakefield Echinox, rezultatele confirmă o tendință observată și în anii anteriori, în pofida creșterii costurilor operaționale.

„Acesta este al doilea exercițiu pe care îl facem pentru a afla cât reprezintă costul de ocupare cu spațiile de birouri în veniturile companiilor, după cel de la finalul anului 2020. Chiar dacă au fost realizate în contexte diferite, ambele analize arată un efort financiar destul de redus pe care companiile îl fac pentru închirierea spațiilor de birouri. De asemenea, cu toate că în ultimii ani costurile au fost sub presiunea majorării salariului minim, al inflației, și totodată a creșterii gradului de utilizare a spațiilor de birouri, ponderea acestora în cifra de afaceri se menține semnificativ sub pragul de 5%”, a declarat Vlad Săftoiu.

Contextul pieței de birouri

Analiza evidențiază faptul că, în ciuda schimbărilor de pe piața muncii și a presiunilor inflaționiste din ultimii ani, costurile cu spațiile de birouri continuă să fie sustenabile pentru marile companii. Acest lucru explică menținerea cererii pentru spații moderne, în special în București și în marile centre regionale.