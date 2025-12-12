Lanțurile Luca, Petru și Matei au dominat piața patiseriilor și simigeriilor din România în 2024, însă diferențele dintre principalii operatori rămân semnificative, arată o analiză realizată de platforma de evaluare financiară RisCo.ro. Luca își păstrează poziția de lider detașat, cu o cifră de afaceri de câteva ori mai mare decât următorii competitori.

Potrivit datelor analizate de RisCo, Luca, operat prin Tinervis Group SRL, rămâne cel mai mare jucător de pe piața patiseriilor și simigeriilor din România. Compania a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 617 milioane de lei, în creștere față de 526 milioane de lei în 2023 și 368 milioane de lei în 2022.

Profitul net al companiei s-a situat la 39 milioane de lei în 2024, după 47 milioane de lei în 2023 și 41 milioane de lei în 2022. În același timp, numărul de angajați a continuat să crească, ajungând la 2.691 de salariați în 2024, comparativ cu 2.371 în 2023 și 2.027 în 2022. Tinervis Group SRL este deținută integral de Adragai George.

Pe locul al doilea în clasamentul național se află lanțul Petru, operat de Brio Group SRL. Conform datelor RisCo, compania a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 114 milioane de lei, față de 104 milioane de lei în 2023 și 97 milioane de lei în 2022.

Profitul net a fost de 1,3 milioane de lei în 2024, în scădere comparativ cu 2 milioane de lei în 2023 și 14 milioane de lei în 2022. Numărul angajaților a crescut ușor, ajungând la 629 de persoane în 2024, față de 615 în 2023 și 607 în 2022. Acționariatul Brio Group SRL este format din Mancaș Dragoș Cosmin (95%) și Bejan Radu (5%).

Pe poziția a treia în clasament se situează lanțul Matei, operat de N.Y.R. Georgiana Trade SRL. Datele RisCo arată că firma a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 54 milioane de lei, în creștere față de 48 milioane de lei în 2023 și 41 milioane de lei în 2022.

Profitul net a ajuns la 3,8 milioane de lei în 2024, după 1,8 milioane de lei în 2023 și 4,6 milioane de lei în 2022. Numărul angajaților a crescut la 215 persoane în 2024, de la 189 în 2023 și 181 în 2022. Compania este deținută integral de Reyhan Ibrahim.

Analiza RisCo pentru anul 2024 evidențiază discrepanțe semnificative între principalii jucători din sector. Luca rămâne lider detașat, cu o cifră de afaceri de aproximativ cinci ori mai mare decât cea cumulată a operatorilor Petru și Matei, consolidându-și astfel poziția dominantă pe piața patiseriilor și simigeriilor din România.

Fondată în 2014, RisCo oferă servicii de verificare și monitorizare online a companiilor din România, punând la dispoziție informații financiare, juridice și privind disciplina la plată. Platforma este utilizată pentru evaluarea riscurilor și pentru prevenirea colaborărilor cu firme care au situații financiare fragile sau un management deficitar.