Creșterea bugetului alocat apărării reflectă schimbările de securitate din regiune și nevoia accelerată de investiții în infrastructuri critice, în special la frontiera de est a Uniunii Europene. Potrivit conducerii BEI, finanțarea vizează în mod direct mobilitatea militară, protejarea infrastructurilor esențiale, consolidarea capacităților de supraveghere și dezvoltarea sistemelor anti-drone.

Majorarea la 4,5 miliarde de euro se bazează pe proiecte aflate deja în pregătire, ceea ce indică un grad ridicat de maturitate al investițiilor și un interes crescut din partea statelor membre, potrivit Mediafax.

Președinta BEI a subliniat că nivelul finanțării nu este unul rigid și poate fi ajustat în funcție de cerere, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori.

„Ne concentrăm în special pe mobilitatea militară şi infrastructurile critice, frontiera din Est şi sistemele anti-drone. Vom avea la dispoziţie cel puţin 4,5 miliarde de euro, suma reflectând actualele proiecte la care lucrăm. Mai multe comenzi ar putea veni şi anul viitor. În fiecare an am avut un proces de revizuire pentru a ne ajusta sumele dacă va fi necesar”, a declarat Nadia Calvino pentru Reuters.

Finanțarea pentru apărare va fi asigurată din bugetul total de creditare al BEI pentru 2026, estimat la aproximativ 100 de miliarde de euro, nivel similar celui din 2025. Chiar și în acest context, banca își menține angajamentul față de obiectivele climatice ale Uniunii Europene.

Astfel, peste jumătate din împrumuturile planificate pentru anul viitor vor susține proiecte care contribuie la combaterea schimbărilor climatice, tranziția energetică și dezvoltarea infrastructurii verzi, BEI rămânând unul dintre principalii finanțatori ai politicilor europene de mediu.

Pe lângă componenta de apărare, BEI va continua finanțarea prin programul TechEU, care vizează investiții de 70 de miliarde de euro în următorii trei ani pentru sprijinirea firmelor tehnologice europene. Programul urmărește să reducă decalajul față de Statele Unite și China în domenii precum tehnologiile curate, digitalizarea și inovația avansată.

Potrivit Nadiei Calvino, rezultatele sunt deja vizibile: programul BEI destinat companiilor tehnologice inovatoare a generat până în prezent nouă firme europene evaluate la peste un miliard de euro, așa-numiții „unicorni”.

În prezent, doar șase state membre ale Uniunii Europene au contribuit cu fonduri suplimentare la schema BEI denumită „Inițiativa campionilor europeni din domeniul tehnologiei”, care are ca scop dezvoltarea și scalarea companiilor inovatoare pe continent.

Succesul inițiativei a atras însă interesul altor guverne, motiv pentru care BEI pregătește lansarea celei de-a doua faze a programului în 2026, cu o bază de finanțare extinsă și un număr mai mare de participanți.

Pentru perioada următoare, BEI intenționează să își concentreze finanțările pe domenii strategice considerate esențiale pentru autonomia și securitatea economică a Europei. Printre acestea se numără facilitățile de calcul intensiv, inteligența artificială, infrastructura digitală, materiile prime critice, industriile verzi, sectorul sănătății, securitatea și apărarea, robotica și materialele avansate.

Obiectivul declarat al băncii este de a păstra în Europa companiile tehnologice care și-au început activitatea pe continent și de a le oferi resursele necesare pentru a concura la nivel global.