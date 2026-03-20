Banca Centrală Europeană ar putea fi pusă în situația de a relua ciclul de înăsprire a politicii monetare chiar în perioada următoare, în condițiile în care presiunile inflaționiste dau semne de revenire. Declarația a fost făcută vineri de Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, care a avertizat că actualul context economic și geopolitic riscă să deterioreze perspectivele pe termen mediu.

Oficialul a explicat că escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și scumpirea accelerată a energiei pot alimenta o nouă rundă de creșteri de prețuri, într-un moment în care inflația nu a fost încă complet readusă sub control.

„În condițiile actuale, este posibil ca perspectiva inflației pe termen mediu să se deterioreze și ca așteptările inflaționiste să crească în mod susținut, ceea ce ar însemna probabil că ar fi necesară o politică monetară mai restrictivă”, a declarat Joachim Nagel pentru Bloomberg.

În acest context, o eventuală majorare a dobânzilor ar avea rolul de a tempera cererea și de a ancora așteptările inflaționiste, însă ar putea veni și cu efecte secundare asupra economiei, inclusiv încetinirea creditării și a investițiilor.

Joachim Nagel a subliniat că următoarea decizie de politică monetară va depinde în mod esențial de datele economice care urmează să fie publicate în perioada imediat următoare. Acestea vor indica dacă actualele presiuni sunt temporare sau dacă există riscul unei tendințe persistente.

„date mai fiabile în acest sens sunt așteptate deja până la următoarea ședință a Consiliului guvernatorilor BCE, peste șase săptămâni”.

În acest interval, BCE va analiza evoluțiile din piața energiei, dinamica salariilor și comportamentul consumatorilor, pentru a calibra corect răspunsul de politică monetară.

Nagel a făcut trimitere la episodul inflaționist sever generat de invazia Rusiei în Ucraina, când creșterea bruscă a prețurilor la energie a declanșat o reacție fermă din partea băncilor centrale.

Potrivit acestuia, acea experiență „va juca un rol important în acest context”, în sensul că BCE este mai bine pregătită să reacționeze rapid și decisiv. Totodată, oficialul a punctat că instituția „se află astăzi într-o poziție de plecare mai bună”, beneficiind de o politică monetară deja ajustată și de instrumente consolidate.

Noile tensiuni din Orientul Mijlociu au readus în prim-plan riscurile legate de securitatea energetică și de evoluția prețurilor la petrol și gaze, elemente care au un impact direct asupra inflației în zona euro.

Creșterea costurilor cu energia se transmite rapid în lanț în economie, afectând atât companiile, cât și consumatorii. În același timp, incertitudinile geopolitice sporesc volatilitatea piețelor și reduc predictibilitatea deciziilor economice.

În acest context, BCE se confruntă cu o dilemă clasică: pe de o parte, trebuie să acționeze pentru a ține sub control inflația, iar pe de altă parte, trebuie să evite o frânare excesivă a economiei. O politică monetară mai restrictivă ar putea stabiliza prețurile, dar ar putea pune presiune pe creșterea economică într-un moment deja sensibil pentru zona euro.