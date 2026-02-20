Banca Centrală Europeană a sancționat JPMorgan Chase cu 12,18 milioane de euro, în urma constatării unor deficiențe persistente în raportările prudențiale.

Instituția europeană a precizat că, pe o perioadă extinsă, banca a transmis date eronate privind activele ponderate la risc, indicator esențial în calculul cerințelor de capital.

Potrivit comunicatului oficial, raportările incorecte au afectat capacitatea BCE de a evalua corect profilul de risc al instituției.

”În perioada 2019-2024, banca (JP Morgan) a declarat active ponderate de risc”, împiedicând astfel BCE să aibă o ”imagine completă a profilului său de risc” și să estimeze în mod adecvat necesarul de fonduri proprii.

Autoritatea de supraveghere arată că instituția a raportat active ponderate la risc mai mici decât cele reale.

Investigația BCE a relevat că, timp de 15 trimestre consecutive, banca a clasificat incorect anumite expuneri corporative și a aplicat un coeficient de risc inferior celui prevăzut de reglementările bancare.

În plus, unele tranzacții ar fi fost excluse nejustificat din calculul activelor ponderate la risc, ceea ce a condus la subevaluarea cerințelor de capital.

BCE a subliniat că sancțiunea face parte din atribuțiile sale de supervizare în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Reprezentanții JPMorgan au transmis că problema a fost identificată intern și remediată.

Potrivit unui purtător de cuvânt, J.P. Morgan SE a detectat proactiv deficiența, a notificat autoritățile competente și a implementat măsuri corective complete.

Oficialii băncii au precizat că instituția a menținut permanent un nivel solid al capitalizării și că abordarea prudentă rămâne neschimbată.

Amenda vine într-un context în care BCE intensifică monitorizarea privind calitatea raportărilor legate de risc și adecvarea capitalului. Autoritățile europene consideră aceste elemente esențiale pentru stabilitatea sistemului bancar din zona euro.

În paralel, președinta BCE, Christine Lagarde, a transmis un mesaj intern membrilor Consiliului guvernatorilor, în care a indicat că rămâne concentrată pe mandatul său.

Mesajul a fost interpretat ca o reacție la informațiile apărute în presa internațională, potrivit cărora Lagarde ar putea renunța anticipat la funcție înaintea alegerilor prezidențiale din Franța din 2027.

Mesaj intern către oficialii BCE

Potrivit unor surse citate de Reuters, Lagarde le-a comunicat colegilor că, în eventualitatea unei decizii de retragere, aceștia ar fi informați direct.

Mai mulți oficiali europeni au declarat că nu există indicii privind o plecare iminentă.

Vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a afirmat că Lagarde este ”pe deplin concentrată” asupra responsabilităților sale.

Speculațiile au readus în discuție tema independenței băncilor centrale, într-un context internațional tensionat, marcat inclusiv de critici la adresa politicii monetare în SUA.

Mandatul actual al Christinei Lagarde la conducerea BCE expiră în octombrie 2027.