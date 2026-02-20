Potrivit oficialului BCE, estimările se bazează pe indicațiile primite de la bănci și indică un cost de implementare cuprins între patru și șase miliarde de euro, sumă care reprezintă aproximativ 3% din cheltuielile anuale ale instituțiilor bancare pentru mentenanța sistemelor IT.

În ceea ce privește dezvoltarea propriu-zisă a noii monede digitale, costurile pentru configurare sunt evaluate la aproximativ 1,3 miliarde de euro. Ulterior, cheltuielile operaționale ar urma să se ridice la circa 300 de milioane de euro, fără a fi clarificat dacă această valoare reprezintă un cost anual, conform informațiilor publicate de Reuters.

Luna aceasta, membrii Parlamentului European și-au exprimat sprijinul de principiu pentru introducerea euro digital, o versiune electronică a monedei unice pe care Banca Centrală Europeană dorește să o implementeze până la sfârșitul acestui deceniu. Proiectul este văzut ca un instrument menit să consolideze suveranitatea Europei în domeniul mijloacelor de plată.

Euro digital ar urma să fie o formă electronică a monedei euro, utilizabilă similar numerarului, atât pentru plăți în magazine, cât și pentru tranzacții online sau transferuri între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

„Estimările prezentate, care se bazează pe indicaţiile primite de la bănci, arată costuri de implementare între patru şi şase miliarde de euro, pe o perioadă de patru ani: este aproximativ 3% din ceea ce ele cheltuie anual cu mentenanţa sistemului IT”, a explicat Piero Cipollone, potrivit sursei menționate.

Potrivit informațiilor oferite anterior de Piero Cipollone, aproximativ 70% dintre tranzacțiile cu cardul din zona euro sunt procesate de companii din afara Uniunii Europene. Într-un interviu acordat Cyprus News Agency, oficialul a explicat că această dependență reprezintă un risc strategic pentru Uniunea Europeană și constituie un argument important pentru introducerea euro digital.

Cipollone a subliniat, de asemenea, că moneda digitală nu va fi emisă înainte de adoptarea cadrului legislativ necesar la nivel european.

Banca Centrală Europeană (BCE) a început să analizeze fezabilitatea lansării propriei monede digitale încă din 2020. Instituția intenționează să demareze faza pilot a proiectului în 2027 și să înceapă emiterea efectivă a euro digital în 2029, cu condiția adoptării unui cadru legislativ european în cursul acestui an.