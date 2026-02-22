Experții britanici explică faptul că nu este o idee bună să fie ținute economiile în contul curent. Datele arată că aproximativ 6,4 milioane de conturi curente din Marea Britanie conțin peste 10.000 de lire sterline.

Potrivit specialiștilor, dacă într-un cont curent se află mai mult de 1.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1.200 de euro, titularul pierde bani în termeni reali. Motivul este simplu: foarte puține conturi curente oferă dobânzi care să țină pasul cu inflația.

În majoritatea cazurilor, banii din contul curent nu produc aproape nimic. În timp, puterea lor de cumpărare scade, iar valoarea reală a sumelor se diminuează.

Derek Sprawling, specialist financiar în cadrul companiei Spring, explică faptul că un cont curent ar trebui utilizat exclusiv pentru cheltuielile zilnice. El subliniază că acest tip de cont nu este destinat economisirii.

Expertul compară contul curent cu un portofel digital, util pentru tranzacții rapide și acces imediat la bani. În opinia sa, nu este potrivit pentru depozitarea unor sume consistente pe termen lung.

Specialiștii britanici recomandă păstrarea unei sume între 500 și 1.000 de lire sterline în contul curent. Aceasta înseamnă între 600 și 1.200 de euro, sau aproximativ între 3.000 și 6.000 de lei.

Această sumă este considerată suficientă pentru plata facturilor și pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute pe termen scurt. Restul fondurilor ar trebui plasate în produse care generează dobândă.

Dacă banii nu produc un randament cel puțin egal cu rata inflației, valoarea lor reală scade. De aceea, experții recomandă compararea ofertelor bancare și alegerea unor conturi sau produse care oferă dobânzi competitive.

În același timp, trebuie luată în calcul nevoia de acces rapid la fonduri. Economiile destinate situațiilor de urgență ar trebui să fie disponibile fără restricții majore.

În plus, specialiștii recomandă realizarea unui buget săptămânal. Notarea cheltuielilor și analiza modului în care sunt utilizați banii pot ajuta la identificarea zonelor unde se pot face economii și la o gestionare mai eficientă a veniturilor.