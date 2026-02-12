Elevii din învățământul de stat preuniversitar care excelează la școală pot beneficia de bursa de merit, un stimulent financiar pentru performanță academică.

Aceasta are o valoare de 450 de lei pe lună, însă suma poate varia în funcție de numărul de zile de școală din luna precedentă. De exemplu, în februarie 2026, elevii “eminenți” vor primi doar 347 de lei, din cauza celor cinci zile de vacanță din luna ianuarie.

Acest mecanism de calcul evidențiază legătura directă între frecvența școlară și cuantumul bursei.

Elevii și studenții pot accesa mai multe tipuri de burse în funcție de nevoi și performanță:

Bursa de merit – 450 lei/lună

Bursa socială – 300 lei/lună

Bursa tehnologică – 300 lei/lună

Bursa pentru reintegrarea școlară a mamelor minore – 700 lei/lună

Fiecare tip de bursă are rolul său: bursele de merit recompensează excelența, bursele sociale și tehnologice sprijină elevii aflați în dificultate, iar bursa pentru mamele minore încurajează reintegrarea școlară.

Bursa de merit este destinată elevilor din gimnaziu, liceu și învățământ profesional, cu performanțe academice deosebite. Criteriile de acordare sunt următoarele:

Primii 15% dintre elevii fiecărei clase care au media generală pe anul școlar anterior ≥ 9,00. Pentru clasa a V-a se ia în calcul media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent.

Pentru clasa a IX-a se folosește media de admitere la liceu sau profesional. Elevii cu media egală cu a ultimului beneficiar din procentul de 15% primesc și ei bursa. Elevii de clasa a IX-a admiși fără examenul de Evaluare Națională, care au obținut: premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare, sau

premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Astfel, bursa de merit recompensează atât performanța academică constantă, cât și rezultatele excepționale la concursuri și olimpiade.

