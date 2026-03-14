Consilierii locali din Mangalia s-au reunit, joi, în ședință extraordinară convocată de îndată, pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărâre. Pe ordinea de zi au fost incluse trei proiecte, dintre care unul se referă la impozitele locale.

Este vorba despre „Proiectul de hotărâre privind reducerea cotei adiționale la impozitul pentru clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor juridice, pentru anul 2026“, care a fost adoptat de consilierii locali. Această măsură vine în sprijinul agenților economici, prin diminuarea poverii fiscale pentru anul în curs.

Tot în cadrul ședinței au fost adoptate și celelalte două proiecte de hotărâre.

Primul dintre ele privește constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al lui Lefter Dan Nicolae și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia.

Al doilea proiect vizează încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 254/01.11.2005, care reglementa aprobarea taxelor speciale destinate finanțării Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență și informarea cetățenilor asupra măsurilor de securitate la incendiu, precum și H.C.L. nr. 25/06.02.2006, care modifica hotărârea inițială.

Prin aceste decizii, Consiliul Local și-a actualizat cadrul normativ și fiscal, adaptându-l la nevoile actuale ale comunității.

Referitor la proiectul privind reducerea cotei adiționale la impozitul pentru clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor juridice pentru anul 2026, viceprimarul cu atribuții de primar, Paul Foleanu, a făcut mai multe precizări, transmite Ziarul Amprenta.

El a explicat că, în urma întâlnirilor recente cu mai mulți agenți economici din turism, aceștia și-au exprimat nemulțumirea din cauza eliminării din Codul fiscal a reducerii pentru cei care funcționează mai puțin de șase luni pe an.

Astfel, s-a decis organizarea unei discuții pe 11 martie 2026, la care a participat și consilierul local Sorin Andrei, pentru a stabili procentul optim al cotei adiționale, astfel încât să fie echitabil atât pentru agenții economici, cât și pentru municipiul Mangalia.

Viceprimarul a precizat că variantele inițiale discutate erau între 1,3% și 1,75%, cota stabilită anterior prin hotărârea adoptată în decembrie. Din discuții a reieșit că municipiul Mangalia nu își poate permite să estimeze încasări mai mici decât în trecut. După calcule și analize, s-a ajuns la concluzia de comun acord între administrație, consilierul local și reprezentanții agenților economici că o cotă echitabilă ar fi de 1,4%, procent care nu afectează bugetul municipiului.

Paul Foleanu a menționat că la întâlnirea inițială au participat 16 hotelieri din stațiunile din sudul litoralului, care ulterior și-au desemnat trei reprezentanți pentru discuțiile finale. Viceprimarul a subliniat că această cotă a fost considerată corectă atât de administrația locală, cât și de agenții economici care nu își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului.