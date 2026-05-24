Rezultate foarte bune pentru Pilonul 3 de pensii. Sistemul pensiilor private facultative din România continuă să crească într-un ritm susținut.

„Cel mai bun început de an pentru Pilonul 3”, scrie George Moț pe Facebook.

Potrivit datelor aferente lunii aprilie 2026, publicate într-un infografic distribuit de consultantul financiar George Moț, activele nete administrate în cadrul Pilonului 3 au depășit pentru prima dată pragul de 8 miliarde de lei, în timp ce numărul participanților a trecut de 1,06 milioane.

„Pilonul 3 atinge bariera de 8 miliarde de lei active în administrare. De asemenea, înregistrează cu peste 60 mii de participanți mai mulți decât cei înregistrați la finele lui 2025. Și pentru a doua lună consecutiv plățile eșalonate depășesc plățile unice”, a transmis consultantul financiar în postarea publicată pe Facebook.

Datele centralizate pentru aprilie 2026 arată că activele nete ale fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8 miliarde de lei. În același timp, rata medie de rentabilitate se situează la 9,62% pentru fondurile cu grad de risc ridicat și la 7,23% pentru cele cu risc mediu.

Valoarea medie a unui cont de participant a urcat la 7.525 de lei, ceea ce indică o consolidare a contribuțiilor și a randamentelor obținute în ultimii ani. Totodată, profitul net generat pentru participanți a fost de 61 milioane de lei în aprilie 2026, iar de la începutul anului valoarea cumulată a ajuns la 294 milioane de lei.

În ceea ce privește fluxurile de contribuții, datele arată că valoarea contribuțiilor brute a fost de 89 milioane de lei în aprilie 2026, în scădere cu 4% comparativ cu luna anterioară.

Contribuția medie a unui participant s-a situat la 171 de lei, cu 3,5% sub nivelul raportat în luna precedentă. Chiar și în aceste condiții, Pilonul 3 de pensii continuă să atragă noi participanți, pe fondul interesului tot mai ridicat pentru economisirea suplimentară destinată perioadei de pensionare.

Numărul total al participanților a ajuns la 1.062.918 persoane. Structura acestora arată o distribuție relativ echilibrată între femei și bărbați: 51% dintre participanți sunt femei, iar 49% sunt bărbați.

În plus, aproximativ 541.000 de participanți au efectuat contribuții în luna aprilie 2026, ceea ce evidențiază o rată de colectare importantă pentru sistemul pensiilor private facultative.

Un alt indicator remarcat de consultantul financiar este evoluția plăților către beneficiari. Valoarea totală a plăților realizate în martie 2026 a fost de 21,44 milioane de lei.

Dintre acestea, plățile unice au reprezentat 10,7 milioane de lei, în timp ce plățile eșalonate au ajuns la 10,8 milioane de lei, depășind pentru a doua lună consecutiv retragerile efectuate într-o singură tranșă.

Datele mai arată că majoritatea sumelor plătite au fost aferente pensiilor, care au totalizat 20,17 milioane de lei. Alte 0,53 milioane de lei au fost acordate pentru invaliditate, iar 0,74 milioane de lei au fost plătite în caz de deces.

Evoluția Pilonului 3 vine într-un context în care tot mai mulți români caută soluții suplimentare pentru veniturile de la pensionare, pe fondul presiunilor demografice și al discuțiilor privind sustenabilitatea sistemului public de pensii.

Pensiile facultative permit participanților să contribuie voluntar la fonduri administrate privat, pe lângă contribuțiile obligatorii din sistemul public și din Pilonul 2 de pensii (cel obligatoriu). În plus, contribuțiile la Pilonul 3 beneficiază de facilități fiscale în anumite limite prevăzute de legislație.

Depășirea pragului de 8 miliarde de lei în active administrate confirmă extinderea pieței pensiilor facultative și interesul în creștere pentru instrumentele de economisire pe termen lung.

Indicator Valoare raportată Detalii relevante Active nete administrate 8 miliarde lei Prag istoric atins în aprilie 2026 Număr participanți 1.062.918 Cu peste 60.000 mai mulți față de finalul lui 2025 Valoare medie cont 7.525 lei Media economiilor acumulate per participant Contribuții brute 89 milioane lei Scădere de 4% față de luna anterioară Contribuție medie 171 lei/participant Minus 3,5% comparativ cu luna precedentă Randament fonduri risc ridicat 9,62% Rata medie de rentabilitate Randament fonduri risc mediu 7,23% Rata medie de rentabilitate Profit net participanți – aprilie 61 milioane lei Câștig net generat într-o singură lună Profit net participanți – 2026 294 milioane lei Valoare cumulată de la începutul anului Participanți care au contribuit în aprilie 541.000 Indicator privind gradul de colectare Total plăți efectuate 21,44 milioane lei Valoare totală achitată beneficiarilor Plăți unice 10,7 milioane lei Sub nivelul plăților eșalonate Plăți eșalonate 10,8 milioane lei Au depășit pentru a doua lună consecutiv plățile unice Plăți pentru pensii 20,17 milioane lei Cea mai mare parte a sumelor distribuite Plăți pentru invaliditate 0,53 milioane lei Beneficii acordate pentru invaliditate Plăți în caz de deces 0,74 milioane lei Sume achitate către beneficiari

Pensia privată facultativă (Pilonul 3) îți oferă posibilitatea de a avea un venit suplimentar, în plus față de pensia de la stat (Pilonul 1) și pensia privată obligatorie (Pilonul 2). În acest fel, la vârsta retragerii din activitatea profesională vei dispune de mai mulți bani economisiți pentru a-ți menține standardul de viață.

Pilonul 3 a fost lansat în 2007, iar în prezent deservește peste un milion de români, care contribuie astfel pentru mai multă siguranță financiară la vârsta pensiei.

Toate statele membre ale Uniunii Europene și toate statele dezvoltate în general (țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OECD) au sisteme de pensii private similare, participarea angajaților și angajatorilor la acestea fiind de regulă susținută prin stimulente fiscale.

Participarea la Pilonul 3 de pensii private facultative este permisă tuturor celor care obțin venituri de natură profesională, fie că sunt salariați sau au profesii liberale, indiferent de vârstă. Poți contribui la unul sau mai multe fonduri de pensii facultative în același timp, cu o contribuție lunară de până la 15% din venitul tău brut.

În același timp, angajatorii pot contribui la Pilonul 3 în numele salariaților lor cu o contribuție suplimentară, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale. Contribuțiile la Pilonul 3 sunt în prezent deductibile în limita a 400 EUR / an (echivalent în lei), atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Potrivit legislației, banii din contul tău personal din Pilonul 3 îți aparțin, fiind doar administrați de fondul de pensii private până la vârsta pensionării. Ai acces la banii din Pilonul 3 doar în următoarele trei situații:

după împlinirea vârstei de 60 de ani;

când obții decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public de pensii, indiferent de gradul de invaliditate;

în cazul nefericit al decesului participantului, banii acumulați în contul personal pot fi retrași de către moștenitorii săi legali sau testamentari.

Pentru a primi banii tăi din Pilonul 3, adresează-te administratorului fondului la care contribui și vei primi toate informațiile legate de procedura și documentele necesare. De asemenea, dacă ești moștenitorul unei persoane decedate care a contribuit la Pilonul 3, adresează-te administratorului fondului și vei primi toate informațiile de care ai nevoie.

Legislația prevede deocamdată două opțiuni pentru a-ți primi banii din Pilonul 3:

fie o plată unică (toți banii deodată),

fie plăți lunare egale, eșalonate pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale).

În funcție de suma acumulată în cont și tratamentul fiscal aplicabil, este foarte probabil ca plățile eșalonate să fie mai avantajoase.