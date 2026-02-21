150 de vârstnici și 48 de cupluri din Constanța vor primi premii în bani, ca formă de apreciere a municipalității
În semn de respect și recunoștință pentru o viață trăită cu demnitate și pentru poveștile de dragoste care au construit comunitatea locală, Primăria Municipiului Constanţa marchează și în acest an aniversările speciale ale seniorilor orașului.
Gestul simbolic al municipalității vine ca o formă de apreciere pentru contribuția vârstnicilor la dezvoltarea Constanței și pentru exemplul de statornicie oferit de cuplurile care au trecut împreună prin cinci decenii de căsnicie.
Instituția a anunțat că, începând de luni, va începe distribuirea, prin mandat poștal, a sumelor acordate persoanelor vârstnice care au depus cereri în luna decembrie a anului trecut. Potrivit reprezentanților săi, 150 de seniori vor beneficia de aceste premii, dintre care 76 au împlinit 80 de ani, iar 26 au împlinit 90 de ani. De asemenea, vor fi premiate 48 de cupluri care aniversează 50 de ani de căsătorie.
Reprezentanții municipalității au precizat că valoarea premiilor este de 300 de lei pentru seniorii care au împlinit 80 de ani, 500 de lei pentru cei care au împlinit 90 de ani, 1.000 de lei pentru persoanele care au împlinit 100 de ani și 300 de lei pentru cuplurile care au petrecut împreună peste jumătate de secol.
Cum se poate intra în posesia banilor?
Pentru a intra în posesia sumelor, constănțenii care se încadrează în criteriile stabilite trebuie să transmită pe adresele de e-mail primarie@primaria-constanta.ro sau evenimente@primaria-constanta.ro o cerere tip, o copie a cărții de identitate, precum și, în cazul cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, o copie a certificatului de căsătorie.
În situația în care documentele sunt transmise în format electronic, este necesară și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că acestea sunt conforme cu originalul.
Documentele pot fi depuse și fizic la Centrul de Informare pentru Cetățeni, situat pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, în incinta City Park Mall, etajul I, aripa nouă, de luni până miercuri și vineri, între orele 08:30 și 16:30, iar joi între 08:30 și 18:30. Pentru informații suplimentare, instituția poate fi contactată la numărul de telefon 0241/485.533.
Primăria a atras atenția că cererile nu vor fi primite înainte de data aniversării.
