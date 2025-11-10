Ministrul Florin Manole spune că scopul măsurii este de a extinde categoriile de beneficiari și de a încuraja angajatorii să ofere șanse reale de muncă persoanelor care au nevoie de sprijin.

Conform proiectului, tinerii vor putea primi o „primă de stabilitate” la primul loc de muncă, sprijinind astfel integrarea lor profesională. Mamele cu cel puțin trei copii vor fi ajutate să se reintegreze în câmpul muncii, iar persoanele vulnerabile, inclusiv victimele traficului sau ale violenței, vor avea acces la măsuri de ocupare dedicate.

„România are nevoie de o piață a muncii mai incluzivă, în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Am pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care modificăm Legea nr. 76/2002 pentru a extinde categoriile de beneficiari și pentru a încuraja angajatorii să ofere șanse reale celor care vor să muncească, dar au nevoie de sprijin”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Această inițiativă urmărește crearea unei piețe a muncii mai „incluzive”, în care nimeni să nu fie lăsat în urmă și fiecare individ să aibă oportunitatea de a munci și de a contribui la societate. Proiectul subliniază importanța muncii ca expresie a demnității și a solidarității sociale, considerată nu doar un principiu, ci și o datorie comună.

„De aceea, tinerii vor putea beneficia de o „primă de stabilitate” la primul loc de muncă, mamele cu cel puțin trei copii vor fi sprijinite pentru a se reintegra profesional, iar persoanele vulnerabile, inclusiv victimele traficului sau ale violenței, vor avea acces la măsuri de ocupare dedicate. Este un pas important spre o societate în care fiecare om contează. Munca înseamnă demnitate, iar solidaritatea nu e doar un principiu social, ci o datorie pe care ne-o asumăm împreună”, a conchis ministrul.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Cristian Vasilcoiu, secretar general adjunct la Ministerul Muncii, spune că prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională.

„Pachetul de măsuri propune introducerea primei de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”. Aceasta va fi destinată tinerilor din categoria NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), cu scopul de a-i sprijini să facă primul pas pe piața muncii și să rămână activi profesional. Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională. Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenție de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca șomeri”, a scris Cristian Vasilcoiu pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Potrivit unui comunicat, Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Pachetul include 18 măsuri care vizează sprijinirea tinerilor aflați la început de carieră, reintegrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv victime ale traficului de persoane, și facilitarea angajării mamelor cu trei sau mai mulți copii.

Sprijin pentru primul loc de muncă prevede introducerea primei de stabilitate pentru tineri NEET (16-30 de ani) care nu lucrează, nu urmează cursuri de învățământ și nu participă la formare profesională. Prima se acordă lunar timp de 24 de luni, 1.000 lei în primul an și 1.250 lei în al doilea an, completând subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajatori care încadrează astfel de persoane înregistrate ca șomeri.

Sprijin pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane include accesul la servicii dedicate de integrare profesională și subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajatori care le încadrează în muncă, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri. Măsurile urmăresc oferirea unei șanse reale de independență și reconstruirea vieții persoanelor vulnerabile.

Sprijin pentru mamele cu cel puțin trei copii prevede că angajatorii care le încadrează în muncă până la vârsta de 18 ani a copiilor pot beneficia de subvenția de 2.250 lei/lună pentru 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă cel puțin 18 luni.

„Pachetul de măsuri propune introducerea primei de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”. Aceasta va fi destinată tinerilor din categoria NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), cu scopul de a-i sprijini să facă primul pas pe piața muncii și să rămână activi profesional. Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională. Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenție de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca șomeri”, arată un comunicat publicat de Ministerul Muncii.

Pentru a beneficia de aceste măsuri, persoanele trebuie să fie înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din raza lor teritorială. În plus, vor putea accesa servicii precum informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale. Aceste servicii pot fi furnizate și online, prin platforme dedicate, odată ce devin funcționale.

Proiectul mai propune: includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare, creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării de la 45 la 50 de ani și simplificarea procedurilor administrative.

Măsurile sprijină și angajatorii care se confruntă cu lipsa forței de muncă, în special în zonele defavorizate, unde în perioada ianuarie–iunie 2025 au fost raportate 307.881 locuri de muncă vacante, dintre care 191.403 repetate de angajatori.

„Pentru facilitarea ocupării, se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenționarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. Astfel, pentru a beneficia de măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, persoanele menționate mai sus trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința. Alături de subvenții, vor putea fi accesate măsuri precum: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formarea profesională; evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc. Furnizarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a serviciilor specializate se poate realiza și online, prin intermediul platformelor și sistemelor informatice dedicate, de la data la care acestea devin operabile”, arată comunicatul.

Proiectul poate fi vizualizat aici.