ASF a aprobat ca Grupul Banca Transilvania să cumpere BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private, după ce au fost parcurse toate etapele legale. După această achiziție, Grupul Banca Transilvania devine primul administrator românesc majoritar al unui fond privat de pensii (Pilonul II).

Această schimbare este considerată un pas important pentru dezvoltarea și stabilizarea pieței fondurilor de pensii private și arată că tot mai mulți investitori sunt interesați de acest domeniu important pentru economia României.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a spus că piața pensiilor private din România trece printr-o perioadă de consolidare, caracterizată prin stabilitate și responsabilitate. El a precizat că rolul ASF este să se asigure că aceste schimbări se desfășoară cu prudență, transparență și respect față de interesele participanților.

Petrescu a adăugat că aprobarea achiziției face parte dintr-un cadru solid și bine reglementat, care atrage investitori cu planuri pe termen lung și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei.

„Rolul ASF este de a asigura ca aceste procese de transformare să se desfăşoare cu deplina respectare a principiilor de prudenţă, transparenţă şi protecţie a intereselor participanţilor. Aprobarea acestei achiziţii se înscrie în cadrul unei pieţe solide, bine reglementate, care atrage investitori cu viziune pe termen lung şi contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei”, a declarat Petrescu, potrivit unui comunicat de presă emis de ASF.

La rândul său, vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, care se ocupă de sistemul de pensii private, a spus că această tranzacție reprezintă un moment important pentru piața locală. El a explicat că, prin această achiziție, România are pentru prima dată, după 17 ani de la înființarea sistemului, un administrator de fond de pensii Pilon II cu capital românesc.

Armeanu a mai spus că acest pas arată interesul tot mai mare pentru piața locală și demonstrează că sectorul poate oferi încredere, stabilitate și șanse de creștere. Potrivit spuselor sale, ASF va continua să urmărească buna funcționare a sistemului, în beneficiul celor peste 8,4 milioane de participanți.

„Prin această tranzacţie, sistemul de pensii private din România marchează o etapă de referinţă: apariţia, după 17 ani de la înfiinţarea sistemului, a primului administrator cu capital românesc al unui fond de pensii Pilon II. Această evoluţie confirmă interesul crescut pentru piaţa locală şi capacitatea sectorului de a genera încredere, stabilitate şi perspective de creştere. ASF va continua să vegheze la funcţionarea echilibrată şi sigură a sistemului, în beneficiul celor peste 8,4 milioane de participanţi”, a completat Armeanu.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) spune că va continua să asigure stabilitatea, transparența și protejarea intereselor celor care contribuie la pensiile private (Pilon II și Pilon III).

Instituția subliniază că acest sistem administrează aproape 180 de miliarde de lei, la jumătatea anului 2025, și este o parte importantă a siguranței financiare și sociale din România.