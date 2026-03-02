Conform comunicatului transmis luni de BNR, la 28 februarie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65.023 milioane euro, faţă de 65.812 milioane euro la 31 ianuarie 2026.

Scăderea de aproximativ 789 milioane euro reflectă diferența dintre intrările și ieșirile de capital din luna februarie, în condițiile în care statul a efectuat plăți semnificative în contul datoriei publice externe.

În februarie, BNR a înregistrat intrări totale de 3.574 milioane euro, provenite în principal din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni specifice.

Pe de altă parte, ieșirile au fost mai consistente, totalizând 4.363 milioane euro. Acestea au inclus:

ajustări ale rezervelor minime în valută,

plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută (aproximativ 1.259 milioane euro),

plăți din contul Comisiei Europene,

alte operațiuni financiare.

Diferența dintre intrări și ieșiri explică reducerea nivelului rezervelor valutare la finalul lunii.

BNR anunță că rezerva de aur a României s-a menținut la 103,6 tone.

În funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale metalului prețios, valoarea acesteia a fost evaluată la 14.616 milioane euro la finalul lunii februarie.

Luând în calcul atât rezervele valutare, cât și aurul, rezervele internaționale ale României au fost de 79.639 milioane euro la 28 februarie 2026, comparativ cu 80.033 milioane euro la 31 ianuarie 2026.

Chiar și în aceste condiții, nivelul rezervelor rămâne unul ridicat, oferind un tampon important pentru acoperirea obligațiilor externe și pentru menținerea stabilității cursului valutar.

Pentru luna martie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 638 milioane euro.

Acest nivel este considerat gestionabil raportat la dimensiunea rezervelor internaționale, însă evoluțiile viitoare vor depinde de dinamica finanțării externe, de condițiile din piețele financiare și de fluxurile de capital.

Rezervele valutare ale BNR reprezintă un instrument esențial pentru:

susținerea stabilității cursului de schimb,

acoperirea obligațiilor externe ale statului,

consolidarea încrederii investitorilor,

gestionarea eventualelor șocuri externe.

În contextul tensiunilor geopolitice și al volatilității piețelor internaționale, menținerea unui nivel ridicat al rezervelor internaționale rămâne un element cheie pentru stabilitatea macroeconomică a României.