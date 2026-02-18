Avocatul Poporului a analizat situația și a constatat că pensionarilor le este încălcat dreptul de a fi informați de Casa de Pensii. Instituția a cerut Casei de Pensii să le trimită pensionarilor documente din care să se vadă clar cum a fost calculată pensia.

S-a solicitat ca toți pensionarii să fie informați în detaliu despre modul de calcul al pensiei. S-a arătat că acest lucru este important deoarece mulți pensionari nu înțeleg de ce primesc o anumită sumă, de ce apare un anumit număr de ani contributivi în decizie sau de ce unele perioade nu au fost considerate contributive.

S-a subliniat că, pentru a afla aceste explicații, pensionarii sunt nevoiți să depună cereri scrise la Casa de Pensii sau să ceară audiențe, iar răspunsurile oficiale vin, de obicei, după câteva luni. Dacă nu sunt mulțumiți de răspuns, ei ajung să apeleze la un avocat și să plătească pentru asta. Avocatul Poporului a observat aceste probleme și a atras atenția Casei de Pensii că astfel este încălcat dreptul pensionarilor de a fi informați.

În consecință, instituția a cerut Casei de Pensii să trimită automat buletinele de calcul ale pensiei odată cu deciziile de pensionare sau de recalculare. S-a menționat că rămâne de văzut dacă această obligație se va aplica și persoanelor care sunt deja pensionare.

Totodată, s-a constatat că, în majoritatea cazurilor, Casa de Pensii nu trimite buletine de calcul detaliate împreună cu deciziile de pensionare sau de recalculare. Din analiza actului normativ s-a arătat că un buletin de calcul al pensiei este emis doar în situații excepționale, atunci când trebuie recuperate sume încasate necuvenit.

Avocatul Poporului a explicat că, dacă buletinele detaliate de calcul ale pensiei ar fi trimise automat, pensionarii nu ar mai fi nevoiți să meargă pe drumuri pentru a le obține.

Instituția a transmis că trimiterea din oficiu a buletinului de calcul este importantă pentru transparență și pentru buna funcționare a sistemului public de pensii. S-a arătat că, în acest fel, casele de pensii ar avea mai puțin de lucru cu publicul și ar putea scădea numărul de contestații la deciziile de pensie. Totodată, s-a subliniat că pensionarii nu ar mai fi obligați să meargă la ghișeu și să depună o nouă cerere doar pentru a primi buletinul de calcul.

S-a atras atenția pensionarilor să verifice dacă primesc, odată cu decizia de pensionare sau de recalculare, și buletinul detaliat de calcul. Dacă nu îl primesc, li se recomandă să facă o petiție la Avocatul Poporului.

S-a precizat că și persoanele care sunt deja pensionate pot solicita un buletin detaliat de calcul al pensiei, invocând documentul menționat.