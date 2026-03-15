Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat duminică, 15 martie, că trei aeronave militare americane de realimentare în aer au aterizat la Baza 90 Otopeni. Potrivit oficialului, acestea fac parte din contingentul aprobat săptămâna trecută de Parlament, la solicitarea Statelor Unite.

„Azi dimineață au aterizat trei avioane pe baza de la Otopeni. Sunt în numărul celor aprobate săptămâna trecută de Parlament la propunerea președintelui României. Urmează în zilele următoare probabil să mai vină și altele în numărul aprobat. Este o chestiune care se derulează conform strategiei partenerului american, în conformitate cu decizia Parlamentului,” a declarat ministrul Apărării la Digi24.

Radu Miruță a precizat că aprobarea Parlamentului vizează două baze militare din România – Otopeni și Mihail Kogălniceanu. Alegerea locului unde vor fi desfășurate aeronavele aparține însă exclusiv partenerului american.

„Aprobarea este pentru Otopeni și pentru Mihail Kogălniceanu pentru aceste aeronave tip cisternă. Dacă decid să le ducă la Otopeni sau la Mihail Kogălniceanu este o decizie a partenerului american despre care nu avem noi niciun fel de informație, pur simplu decizia lor strategică. Ce pot să vă spun este că singurele aterizate până acum sunt cele de azi-dimineață, aceste trei avioane cisternă”, a precizat Radu Miruță.

Potrivit ministrului Apărării, avioanele cisternă au ajuns în România însoțite de militari americani, iar numărul acestora ar putea crește pe măsură ce vor fi aduse și alte echipamente militare.

„Ele vor fi gestionate de 400, 500 de militari. Cu aceste aeronave, a venit un număr de militari asociați, cu restul produselor pe care Statele Unite le vor instala pe teritoriul României pentru a crește capacitatea de descurajare. De asemenea, vor veni militari asociați,” a adăugat Miruță, care a precizat că nu știe care este numărul de militari asociați unei asemenea aeronave.

Ministrul a subliniat că desfășurarea acestor aeronave face parte dintr-o strategie defensivă și are rolul de a întări capacitatea de apărare a României.