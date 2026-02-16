Ministrul Antti Häkkänen a declarat, într-un interviu acordat Euronews la Conferința de Securitate de la München, că Rusia își consolidează activele strategice în Arctica.

El a detaliat că Moscova dezvoltă noi structuri militare de-a lungul graniței cu Finlanda și își întărește infrastructura în Peninsula Kola. Această regiune, cu o suprafață de aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, este situată în nord-vestul Rusiei.

Potrivit ministrului, Peninsula Kola găzduiește o parte importantă a arsenalului nuclear strategic rus, inclusiv submarine dotate cu armament nuclear și bombardiere cu rază lungă de acțiune.

Häkkänen a afirmat că Rusia concentrează cele mai substanțiale capacități nucleare strategice în această zonă și că sunt construite noi baze militare de-a lungul frontierei finlandeze, situație care amintește de perioada Războiului Rece. El a subliniat necesitatea monitorizării îndeaproape a evoluțiilor din Arctica și a consolidării resurselor proprii în regiune.

„Rusia concentrează cele mai substanțiale capacități nucleare strategice în zona Peninsulei Kola. Asistăm la edificarea unor noi baze militare de-a lungul frontierei noastre, o situație care amintește de epoca Războiului Rece”, a declarat Häkkänen. El a adăugat că „este imperios să monitorizăm îndeaproape evoluțiile din Arctica și să ne consolidăm propriile resurse în această regiune.”

După aderarea la NATO, survenită în contextul războiului din Ucraina, Finlanda acordă o importanță sporită securității arctice.

Ministrul a apreciat inițiativele NATO de revitalizare a planificării defensive în nordul extrem și a menționat activitatea „Arctic Sentry”. El a arătat că regiunea ar fi trebuit să beneficieze de atenție prioritară încă din trecut.

Forțele armate finlandeze, recunoscute pentru experiența în operațiuni în condiții arctice, sunt pregătite să își pună expertiza la dispoziția aliaților, pentru consolidarea apărării regionale.

În paralel, Finlanda a obținut aprobarea Comisia Europeană pentru un împrumut de un miliard de euro din programul european de finanțare a apărării, cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro. Fondurile sunt destinate în principal forțelor terestre, pentru achiziția de vehicule blindate și drone.

Referitor la consolidarea contribuției europene în cadrul NATO, Häkkänen a apreciat drept pozitivă extinderea capacităților de descurajare nucleară ale Franței și Regatului Unit.

Totuși, el a precizat că aceste inițiative nu pot substitui în prezent rolul umbrelei nucleare oferite de Statele Unite ale Americii.

Ministrul a arătat că, pe termen lung, dezvoltarea capabilităților europene ar fi preferabilă. Pe termen scurt și mediu, însă, dependența de Statele Unite rămâne crucială pentru securitatea europeană.